Ученые объяснили, почему женщины имитируют оргазм

Женщины имитируют оргазм из-за чувства неуверенности, к такому выводу пришли ученые из Будапештского университета. Исследование было опубликовано в журнале Sexual Medicine.

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По словам ученых, женщины чувствуют себя неуверенно из-за того, что их считают «ненормальными» из-за того, что они не достигают оргазма. В исследовании приняли участие 360 гетеросексуальных женщин. Все участницы заполнили анкету, которая содержала вопросы о их сексуальной жизни.

Выяснилось, что те, кто сильнее пытался достичь оргазма, гораздо чаще симулировали его. Ученые также обнаружили, что женщины, которые были менее удовлетворены своими отношениями, также чаще притворялись.

В некоторых случаях женщины имитируют оргазм из-за внешних факторов, таких как усталость, скука, опьянение или желание прекратить секс. Однако есть и другие, более сложные причины, например, смущение, поддержание возбуждения партнера, избегание конфликта или нежелательного разговора.