Ученые объяснили, почему женщины имитируют оргазм

Женщины имитируют оргазм из-за чувства неуверенности, к такому выводу пришли ученые из Будапештского университета. Исследование было опубликовано в журнале Sexual Medicine.
По словам ученых, женщины чувствуют себя неуверенно из-за того, что их считают «ненормальными» из-за того, что они не достигают оргазма. В исследовании приняли участие 360 гетеросексуальных женщин. Все участницы заполнили анкету, которая содержала вопросы о их сексуальной жизни.
Выяснилось, что те, кто сильнее пытался достичь оргазма, гораздо чаще симулировали его. Ученые также обнаружили, что женщины, которые были менее удовлетворены своими отношениями, также чаще притворялись.
В некоторых случаях женщины имитируют оргазм из-за внешних факторов, таких как усталость, скука, опьянение или желание прекратить секс. Однако есть и другие, более сложные причины, например, смущение, поддержание возбуждения партнера, избегание конфликта или нежелательного разговора.
Характер отношений женщины с партнером также может влиять на вероятность того, что она имитирует оргазм. Например, случайные отношения, как правило, больше мотивированы собственным сексуальным удовольствием, поэтому женщины реже притворяются. Между тем, у женщин в постоянных отношениях может возникнуть соблазн имитировать оргазм, чтобы повысить самооценку своего партнера или стимулировать его интерес.