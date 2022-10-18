4 фразы, которыми вы обесцениваете своего партнера

Иногда мы и сами не замечаем, как разрушаем любимого человека.

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Достигнуть полной гармонии в отношениях с партнером бывает крайне трудно, особенно если ваши характеры диаметрально разные. Так, мы можем из раза в раз повторять фразы, которые обесценивают нашу вторую половинку, при этом сами не осознаем, какой вред наносим любимому человеку. Психологи поделились с нами самыми популярными фразами, которые не только разрушат отношения, но и нанесут человеку довольно тяжелую травму, из-за чего самооценка может серьезно подорваться.

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«Ты смешон, как всегда»

Как правило, такую фразу высказывает женщины в пылу ярости. Для мужчины услышать подобное — получить новую порцию комплексов, которых у него и так хватает. Даже самый психологически устойчивый человек может начать сомневаться в себе, если его действия и высказывания будут поднимать на смех, причем делает это самый близкий человек. Данная фраза не такая безобидная, как вам может показаться, старайтесь отказаться от подобных суждений в адрес своего партнера.

«Выбирай — или я, или…»

Ставить партнеру жесткие условия — прямой путь к разрыву отношений. Это не что иное, как манипуляция, которой умело пользуются как женщины, так и мужчины. Соглашаясь вступить в отношения с человеком, вы наверняка успели изучить его пристрастия, хобби и некоторые особенности. Если вы вместе, вас обоих все устраивать. Жесткий ультиматум дает вашему партнеру понять, что его желания не имеют значения в вашей паре. Но ведь есть и другие способы решить моменты, которые вам не по душе. Просто попробуйте сменить тактику и откажитесь от бесполезных манипуляций.

«Ты должен мне…»

Еще одна опасная манипуляция, которая не пройдет мимо для психики вашего партнера. Высказывая претензии своему мужчине, вы заставляете его испытывать чувство вины, причем для многих женщин даже не имеет значения, что мужчина может на самом деле давать партнёрше очень много в эмоциональном и материальном плане. Заставить партнера давать больше путем продавливания — плохая затея. Вы лишь обесцениваете все, что он делал для вас до этого и в конечном итоге чаша терпения просто переполнится.

«А вот мой бывший…»