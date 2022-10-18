Как достичь яркого оргазма: 4 совета ученых

В жизни каждой женщины рано или поздно наступает момент, когда просто хорошего секса становится недостаточно. Возникают вопросы – как повысить качество интимной близости и получать еще более яркие оргазмы? К счастью, у ученых есть ответы – достаточно внедрить несколько привычек в свою жизнь. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Основной инстинкт" Кадр из фильма "Основной инстинкт"

Тренируйте мышцы таза

Упражнения Кегеля помогают удерживать органы на своих местах, а еще способствуют улучшению сексуальной жизни. С их помощью вы сможете усилить мышцы влагалища и улучшить кровообращение. Последнее, в свою очередь, позволит организму вырабатывать больше смазки и чаще достигать оргазма.

Мастурбируйте

Вокруг мастурбации ходит множество мифов и домыслов. Кто-то считает, что доставлять себе удовольствие – это "грязное" занятие. Кто-то уверен, что частая мастурбация может и вовсе навредить организму. Однако это всего лишь домыслы. На самом деле мастурбация улучшает сон, снижает стресс и даже поднимает самооценку.

Кроме того, именно наедине с собой проще всего изучить свое тело и выяснить, что именно вам нравится в ласках. Благодаря этому в дальнейшем вам будет куда проще объяснить партнеру, каким образом он может доставить вам максимальное удовольствие.

Пробуйте новое

Возбуждением, без которого невозможен оргазм, управляет дофамин. Этот гормон вырабатывается в момент, когда происходит что-то неожиданное. Вот почему в отношениях и, в частности, в сексе так важна новизна. Способов привнести ее в интимную жизнь огромное множество, даже если вы состоите в долгих отношениях: попробуйте новые позы, непривычные места или займитесь сексом в нетипичное время – например, в обеденный перерыв.

Не торопитесь