4 «красных флага», что вы состоите в отношениях с абьюзером

Токсичный партнер может полностью разрушить вашу жизнь.
Распознать абьюзера бывает крайне сложно. Иногда мы тратим огромную часть жизни на такого человека, искренне считая, что его негативное влияние на нашу жизнь — вполне нормальное явление, тем самым мы теряем себя окончательно. Как же понять, что человек представляет опасность для вас? Мы собрали самые важные «красные флажки».
Публичные унижения — то, чем отличается абьюзер от нормального человека. Ему ничего не стоит высказать недовольство вами в общественном месте, при этом он прекрасно понимает, какой дискомфорт вам доставляет его обращение. Тем самым вас пытаются максимально унизить и заставить подчиниться, ведь в конечном итоге цель абьюзера — сломить вашу волю и добиться поклонения его персоне. Но чтобы вы не сбежали раньше времени, человек будет всеми силами убеждать вас, что ничего такого в его поведении нет.
Один из самых тревожных «звоночков», что перед вами абьюзер — вам приходится заискивать и стараться не раздражать партнера. Однако в паре всегда должно царить равноправие, страх никогда не должен присутствовать между двумя любящими людьми. Когда вы перестраиваетесь в угоду своей второй половинке, а партнер в свою очередь не спешит идти на уступки ради вас, подумайте, тот ли человек рядом с вами.
Наличие хобби и интересов — важная часть развития личности. Абьюзер понимает, что чем больше вы себя изучите и чем больше уверенности наберетесь, тем меньше контроля над вами он получит. Естественно, в паре с таким человеком вы будете подвергаться постоянной критике за то, что вызывает у вас восторг. Не игнорируйте этот сигнал.
Как будто в шутку ваш партнер может высказывать мнение о ваших достижениях, не принимая всерьез все, что вы делаете. И нет, это не адекватная критика — вас снова пытаются взять под контроль. Ваш успех — угроза для слабого партнера, который не может терпеть ваше превосходство в каких-либо вопросах. Типичный портрет абьюзера. Будьте внимательны к подобным проявлениям.