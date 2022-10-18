«Отношения, которые держались на привычке, развалятся»

Люди, которые выехали из страны после 21, сентября активно регистрируются в сервисах знакомств. По данным сервиса «Мамба», в Армении регистрации на неделе после 21 сентября выросли на 135%, в Грузии — на 125%, в Турции — на 110%, в Казахстане — на 190%, в Белоруссии — на 19%.
В новой серии подкаста "Активное согласие" мы поговорили о том, что ждет отношения тех, кто на время разъехался, и как социализироваться тем, кто оказался на новом месте. Все-таки при переезде человек теряет привычный круг общения.
Ситуацию мы обсудили с Марией Оленевой — синхронная переводчицей и организаторкой мероприятий для знакомств. Маша много переезжала и жила в самых разных странах и с радостью поделилась своим опытом формирования нового социального круга с нуля.
Таймкод:
05.25 — С какими трудностями сталкиваются люди после переезда
12.20 — Где искать друзей в другой стране
19.00 — Как жить и путешествовать
26.10 — Стоит ли учить местный язык (советы от переводчика)
28.20 — Почему в Ереване и Казахстане дейтинг вырос на 190%
29.20 — Обсуждаем отношения на расстоянии
31.55 — Если расстаемся на год, стоит ли обсудить измены
35.03 — Обсуждаем, как полиаморам обеспечить своему партнеру безопасность
40.45 — Как собираться на вечеринку, в другой стране
44.00 — Как сделать первый шаг и заговорить
46.00 — Как научиться принимать отказы
52.00 — Переехал в другую страну и ничего не могу
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова