Как правильно ссориться с мужем: простые правила

Конфликт может сделать вас ближе, если подойти к нему правильно.

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Ссора — неотъемлемая часть отношений, даже самых счастливых и здоровых. Но из-за мелкого конфликта иногда распадаются крепкие пары. Ссориться и выяснять отношения правильно — настоящее искусство, которому обучены не многие, хотя главные правила здорового конфликта стоит выучить каждому.

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Говорить «я-сообщениями»

Это правило психологи рекомендуют применять в любом конфликте, особенно важно придерживаться его в ссоре с близкими. Да, во время выяснения отношений хочется упрекнуть, подчеркнуть, как супруг обидел вас, как сделал больно. Но это лишь приведет к новому витку конфликта. Говорите о себе! Фраза «Я чувствую злость, потому что мне пришлось ждать!» звучит куда лучше, чем «Ты вечно опаздываешь и не ценишь мое время!» Мужчина привык решать задачи, поэтому такое позиционирование для него будет понятнее и быстрее приведет к разрешению конфликта.

Не заставляйте ссориться!

Да, в любом конфликте участвуют два человека, но иногда мужчина совсем не настроен на ссору: он может быть занят или чувствовать себя уставшим. Однако девушки не могут сдержать эмоций и продолжают диалог, который точно не приведет к решению проблемы или сглаживанию ситуации. Проявите мудрость и уважение к границам любимого мужчины, обозначьте, что у вас есть разногласия и предложите проговорить их, когда он будет готов.

Не устраивайте разговор, когда голодны

Конечно, это правило может казаться слишком банальным, но каждым человеком управляют гомоны. Когда вы и ваш мужчина голодны, уровень кортизола повышен, а значит, вы более склонны к агрессии и истерики. Постарайтесь поесть, а затем начинайте неприятный разговор.

Выберите правильное время

Всему свое время и место, даже ссоре. Точно не стоит устраивать семейный скандал перед походом в гости или когда за вами наблюдают дети. Если ситуация может подождать пару часов, выдохните и возьмите паузу. За это время вы оба успокоитесь, а когда окажетесь наедине, сможете конструктивно поговорить.

Дайте высказаться партнеру