4 сигнала, что от секса с мужчиной нужно отказаться

Такая близость может быть просто опасной. Согласимся, что страсть может накрыть в самом неподходящем месте. И что самое неприятное — с мужчиной, который совершенно не годится на роль хорошего любовника. Как вычислить человека, с которым ни при каких обстоятельствах нельзя ложиться в постель? Мы подскажем несколько опасных типажей.
Такой персонаж может быть опасен еще до того, как вы окажетесь в постели. Очень часто мужчины с алкогольной или наркотической зависимостью не могут рассчитывать на внимание женщины, которая им действительно нравится, из-за чего они начинают требовать близости от любой женщины, которая будет согласна на такой контакт. Тем самым они компенсируют свою неудачу с женщиной мечты за счет вас, подпитывая устоявшееся мнение — в его зависимости нет ничего предосудительного. Хотите ли вы становиться такой заменой на крайний случай? Не думаем.
Еще один мужчина, с которым не стоит ложиться в постель. Как правило, о его похождениях вы можете узнать задолго до близкого знакомства, особенно если вы работаете вместе или у вас общая компания. Для мужчины, который не ведет счет своим временным увлечениям, вы едва ли станете чем-то особенным. Вы просто очередной трофей. Подумайте несколько раз, прежде чем соглашаться на секс с бабником.
Тип, с которым не стоит налаживать никаких отношений, кроме деловых. Естественно, если вы женщина. Даже если женатый мужчина предлагает вам дружбу и только, помните, что его к вам влечет на физическом уровне, и ваша близость — дело времени. Тем более не рискуйте ввязываться в отношения с таким человеком, ведь шанс, что эта связь перерастет во что-то серьезное, очень мал, скорее, вы получите душевную рану и на этом ваши отношения завершатся.
Мужчина с садистическими наклонностями должен быть последним, кого вы пригласите в постель. Как бы красиво он не ухаживал, если вы замечаете признаки агрессии, например, он грубит официанту или же срывается на совершенно незнакомых людей, задумайтесь, остановится ли он во время порыва страсти, если вам вдруг станет больно или плохо. Такой мужчина не привык думать о чувствах других, а во время секса доверие и умение слышать партнера — один из важнейших моментов.