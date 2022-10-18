4 сигнала, что от секса с мужчиной нужно отказаться

Такая близость может быть просто опасной. Согласимся, что страсть может накрыть в самом неподходящем месте. И что самое неприятное — с мужчиной, который совершенно не годится на роль хорошего любовника. Как вычислить человека, с которым ни при каких обстоятельствах нельзя ложиться в постель? Мы подскажем несколько опасных типажей.

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Мужчина с зависимостью

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Такой персонаж может быть опасен еще до того, как вы окажетесь в постели. Очень часто мужчины с алкогольной или наркотической зависимостью не могут рассчитывать на внимание женщины, которая им действительно нравится, из-за чего они начинают требовать близости от любой женщины, которая будет согласна на такой контакт. Тем самым они компенсируют свою неудачу с женщиной мечты за счет вас, подпитывая устоявшееся мнение — в его зависимости нет ничего предосудительного. Хотите ли вы становиться такой заменой на крайний случай? Не думаем.

Мужчина, который сбился со счета

Еще один мужчина, с которым не стоит ложиться в постель. Как правило, о его похождениях вы можете узнать задолго до близкого знакомства, особенно если вы работаете вместе или у вас общая компания. Для мужчины, который не ведет счет своим временным увлечениям, вы едва ли станете чем-то особенным. Вы просто очередной трофей. Подумайте несколько раз, прежде чем соглашаться на секс с бабником.

Женатый

Тип, с которым не стоит налаживать никаких отношений, кроме деловых. Естественно, если вы женщина. Даже если женатый мужчина предлагает вам дружбу и только, помните, что его к вам влечет на физическом уровне, и ваша близость — дело времени. Тем более не рискуйте ввязываться в отношения с таким человеком, ведь шанс, что эта связь перерастет во что-то серьезное, очень мал, скорее, вы получите душевную рану и на этом ваши отношения завершатся.

Абьюзер