Как определить сексуально раскрепощенного мужчину

Только с раскрепощенным партнером можно по-настоящему получить удовольствие в постели: тот, кто не боится сказать о собственных желаниях и хорошо чувствует свое тело, сможет подарить наслаждение и вам. Как читать мужчин словно открытую книгу, рассказывает Анна Протасова — врач, телесный терапевт и сексолог.

Фото: unsplash unsplash

Анна Протасова Врач, телесный терапевт и сексолог

Видео дня

Телесная терапия — относительно молодое направление психологии, которое помогает работать с эмоциями через тело. Почти у каждого современного человека есть телесные зажимы — особенно напряженные или слишком расслабленные участки тела. Их развитие обычно напрямую связано с состоянием психики. Именно по телесным блокам можно распознать раскрепощенность мужчины.

Итак, на что стоит обратить внимание:

Глазной блок

Если мужчина не боится смотреть в глаза, не отводит взгляд при первой возможности — скорее всего у него нет проблем с глазным блоком. Также обратите внимание, носит ли он очки? Конечно, есть множество нюансов от зрения до погоды, но стремление постоянно закрывать глаза может говорить об общей нерешительности и отстраненности.

Прямой уверенный контакт глаз — верный признак чувственности и общего раскрепощения. Ведь как может быть хорошим секс, в котором партнер боится на вас взглянуть?

Челюстной блок

Напряженная челюсть и поджатые губы — симптомы челюстного блока. Также о зажиме могут говорить ярко выраженные скулы, сильные мышцы лица и пристрастие к курению. Обладатели челюстного блока даже говорят едва разомкнув губы.

Обычно зажим развивается у тех, кому сложно говорить о чувствах, заявлять о себе. Такой мужчина побоится рассказать вам о своих желаниях, яркий секс невозможен без открытого доверительного диалога — как иначе партнерам узнавать о фантазиях друг друга?

В этом случае вы можете взять инициативу на себя и задавать наводящие вопросы после секса. Например:

Что тебе понравилось / не понравилось? Как я еще могла бы доставить тебе удовольствие? У тебя есть нереализованные фантазии?

Шейный блок

Этот зажим напрямую связан с челюстным: его обладатели всегда застегивают верхние пуговицы, любят водолазки и шарфы. Конечно, это дело вкуса, но стремление закрыться может говорить о перенапряжении. Иногда на шее может заметно выпирать артерия.

Такой мужчина точно не про спонтанность: если вы мечтаете о нахлынувшей страсти прямо на кухонном столе — скорее всего, он не сможет воплотить ваше желание.

Тазовый блок

Обычно в телесной терапии мы уделяем много внимания проявлению этого блока у девушек (в моей практике — по меньшей мере 60% девушек приходят именно с этой проблемой), но и у мужчин он распространен не меньше! Мужчина с таким зажимом часто сидит, закинув одну ногу на другую; при ходьбе может заваливаться на одну сторону; один из ботинок будет потрепаннее другого.

Область таза напрямую связана с сексуальной и жизненной энергией: раскрепощенность и чувственность «блокируются», если таз не расслаблен. Такой мужчина скорее всего зажат в сексе и не сможет предложить вам интересных практик.

Важное замечание