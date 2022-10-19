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2 часа назад

Как правильно себя вести при мыслях об измене партнера

Lenta.ru

Если появились подозрения, что партнер изменяет, нужно вообразить дальнейшее развитие событий, советует психолог, сексолог Ольга Багрий. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала о правильном поведении при мыслях о супружеской неверности.

Как правильно себя вести при мыслях об измене партнера
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для начала, по словам сексолога, следует тщательно обдумать худший вариант и вообразить все возможные негативные сценарии. Это повысит психологическую готовность к встрече со своими страхами.

Багрий советует подумать и про другую возможность: что, если подозрения напрасны, и в действительности избранник или избранница не изменяли.

Затем, по словам Багрий, нужно представить, что есть иное поведение, отличное от чьих-то представлений и ожиданий. Нужно допустить, что такое поведение имеет место и в вашем случае.

Не стоит забывать, что своим поведением партнер хочет вызвать ревность. Возможно, ему или ей кажется, что вы недостаточно уделяете внимания, перестали проявлять свои чувства, дополнила сексолог.

Для некоторых людей ревность — это своеобразный механизм поддержания хорошего внутреннего самочувствия, защиты от низкой самооценки, пояснила сексолог. В этом случае, по ее словам, стоит спросить себя о своем отношении к партнеру, о том, как часто выражаешь чувства к нему и насколько уверенно и спокойно он себя чувствует в отношениях. Ответы на эти вопросы подскажут дальнейшие действия.

«Конечно, никто не вступает в отношения с мыслью об изменах. Но условия жизни меняются, люди могут поддаваться слабостям, могут обижаться и злиться, и у кого-то может возникнуть желание или попробовать что-то новое, или даже отомстить партнеру за что-то», — прокомментировала Багрий.

Она добавила, что уверенным на 100 процентов нельзя быть ни в чем. Но важно понимать, что подозрения в измене — это скорее не причина, а следствие, а чего именно — нужно выяснять с партнером.

Любовь,
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