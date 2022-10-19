Как вернуть доверие после измены: 3 проверенных способа

Неверность можно простить, но построить отношения заново бывает крайне сложно.

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Измена — одна из самых частых причин крушения отношений. Кто-то вычеркивает предателя из своей жизни навсегда, другие решают дать отношениям второй шанс. Возможна ли счастливый брак после супружеской неверности?

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Психологи считают, что восстановление отношений может быть удачным, если оба партнера простили себя и друг друга, вернули доверие и уважение. Только сделать это совсем непросто, ведь обида назойливым голосом в голове нашептывает: «Это обязательно повторится!» Если вы решили дать оступившемуся мужу еще один шанс, важно поработать над возвращением доверия.

Не заставляйте себя!

«Он — отец моих детей, идеальный партнер и просто оступился! Я должна его простить!» — решают женщины. А дальше заставляют себя не чувствовать обиду, боль, разочарование. Этот спектакль может быть очень правдоподобным, но не пережитые эмоции рано или поздно выйдут наружу. В лучшем случае это приведет к новым скандалам, в худшем — к неврозу, депрессии и болезням. Не торопите себя, пусть се идет своим чередом.

Не ставьте временных границ, дайте эмоциям раствориться постепенно. Объясните мужу, что вы, возможно, простите его, но на это уйдет много недель и месяцев.

Установите испытательный срок

Да, это звучит слишком деловито, словно вы принимаете на работу нового сотрудника. Но после измены ваши отношения обнуляются, а значит, человеку рядом снова придется доказывать, что он достоин вашего внимания и любви. Поговорите и установите срок, в который вы будете присматриваться к поведению супруга. Пусть он не превышает год. Вы можете договориться, что в этот период будете иметь доступ к телефону и перепискам мужчины. А он, если хочет помочь, давать вам больше информации о делах, встречах, эмоциях. Помните, что «возможность проверить» и «постоянно поверять» — совершенно разные вещи. Не превращайтесь в сыщика, не старайтесь контролировать партнера, иначе ваш союз разрушится, как карточный домик.

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