Женщина, влюбившаяся в мужа своей соперницы, просит совета

Банальный любовный треугольник, в котором оказались 36-летняя дама, ее 38-летний супруг и его 30-летняя любовница, неожиданно приобрел форму квадрата, и вот-вот превратиться в пятиугольник.

Фото: Passion.ru Passion.ru

Узнав об измене мужа от супруга его любовницы, автор поста признается: договорились встретиться и во всем разобраться.

У каждой семьи свои дети, работа, COVID, сложившиеся привычки…

Первая встреча закончилась устным договором предъявить изменщикам претензии и потребовать двойного развода.

Вторая – желанием сходить в кафе и поболтать о жизни.

После третьей - встречи стали регулярными, а вопрос о разводе отошел на второй план.

И вот сейчас мужчина признался автору поста в любви.

«Я не знаю, что на это ответить. Я сказала, что меня пугает мысль, что эти чувства могут рассеяться после того, как мы освободимся от обидчиков. Он улыбнулся и сказал, что нужно рискнуть и проверить», - пишет обманутая супруга, которая вот-вот сама изменит неверному мужу.

По сути, это – просьба помочь советом. Сказать новому ухажеру «да» или «нет».

Откровенный пост всколыхнул соцсети и расколол общество.

В интернете уже началась оживленная полемика на животрепещущую тему.