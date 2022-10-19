Психолог рассказала о причинах неверности у мужчин и женщин

Люди перебирают партнеров в поисках любви, уверена психолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что именно в этом заключается причина неверности и у мужчин, и у женщин.

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По словам Богатовой, хотя в нашей стране нет многоженства или многомужества, многие все равно заводят связи на стороне. Она объясняет это тем, что моногамность — это культурная, а не биологическая особенность, и людям необходимы множественные отношения с противоположным полом.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что не все готовы мириться с наличием нескольких партнеров у любимого человека. Поэтому лучше отдавать предпочтение не одновременным, а поочередным отношениям.