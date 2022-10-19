Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+12° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
30 минут назад

Психолог рассказала о причинах неверности у мужчин и женщин

Lenta.ru

Люди перебирают партнеров в поисках любви, уверена психолог Елена Богатова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала, что именно в этом заключается причина неверности и у мужчин, и у женщин.

Психолог рассказала о причинах неверности у мужчин и женщин
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Богатовой, хотя в нашей стране нет многоженства или многомужества, многие все равно заводят связи на стороне. Она объясняет это тем, что моногамность — это культурная, а не биологическая особенность, и людям необходимы множественные отношения с противоположным полом.

Собеседница «Ленты.ру» добавила, что не все готовы мириться с наличием нескольких партнеров у любимого человека. Поэтому лучше отдавать предпочтение не одновременным, а поочередным отношениям.

Если оказывается, что партнеру безразличны чувства других, от такого человека можно смело уходить, считает психолог. По ее мнению, подобные люди не изменятся, пока не встретят кого-то, кто полностью отвечает их внутреннему запросу и потребностям.

Любовь,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители