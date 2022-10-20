Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+5° в 
USD 61.59EUR 60.11
Войти в почту
1 час назад

Девушка оригинально отомстила мужу за измену

Lenta.ru

Пользовательница Reddit c ником Dramatic-Move8793 нашла оригинальный способ отомстить бывшему мужу, который ей изменял. По словам девушки, после развода экс-супруг отказался оплачивать общие счета. В ответ на это пользовательница заблокировала его мобильный телефон, поскольку он остался привязан к ее счету.

Девушка оригинально отомстила мужу за измену
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Автор поста рассказала, что развелась со своим бывшем мужем примерно четыре месяца назад, после того как узнала о его изменах. Однако, по ее словам, мужчина после развода отказался оплачивать общие супружеские счета. Девушка решила сама оплатить просроченный счет за мобильную связь на сумму в 400 долларов при условии, что мужчина позже вернет ей 200 долларов за свою долю.

Видео дня

«Он дал мне 90 долларов, но потом посмеялся надо мной за то, что я ожидала, что он заплатит мне остальные 110 долларов, и заявил, что он мне ничего не должен», — написала она.

Неделю назад девушка зашла в салон оператора сотовой связи и узнала, что платит в два раза больше, чем следовало платить за обслуживание телефона. Оказалось, что она продолжает платить 40 долларов в месяц за телефон бывшего мужа. Как выяснилось, мужчина не подписал необходимые документы, поэтому его номер телефона остался привязан к счету бывшей жены.

Девушка позвонила экс-супругу и объяснила ситуацию, однако он в ответ заявил, что проводит платежи за свой телефон через собственный счет и понятия не имеет, о чем она говорит, а затем повесил трубку.

«Сегодня я поговорила со службой поддержки мобильного оператора и узнала, что технически телефон моего бывшего мужа принадлежит мне, поскольку он записан на мое имя. Поэтому я написала заявление в полицию, что телефон украден. Теперь он отключен», — рассказала она.

После этого бывший муж сам связался с ней с неизвестного номера.

«Я сказала ему, что он должен заплатить мне за последние четыре месяца, которые я платила за его номер, плюс 110 долларов, которые я не получила от него за совместный телефонный счет. Он немедленно заплатил мне нужную сумму», — поделилась она.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о том, как отказался оплачивать свадьбу дочери от первого брака, не пригласившей его на помолвку. Мужчина счел поведение девушки, которая предпочла компанию отчима, лицемерным, и добавил, что хитроумно отомстил ей после случившегося.

Любовь,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители