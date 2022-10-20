Девушки рассказали о самых пугающих способах флирта

Так, одна из девушек рассказала о том, как обнаружила лежащего рядом с ней на пляже мужчину.

Я была на пляже одна и заснула на своем пляжном полотенце после серфинга. Проснувшись, я увидела лежащего рядом со мной на моем же полотенце улыбающегося парня, который спросил, хорошо ли я поспала, — рассказала девушка с ником slavicgypsygirl.

Пользовательница с ником Syd_Vicious3375 вспомнила, как на одной из вечеринок к ней подошел молодой человек и заявил, что хочет лизнуть каблук ее ботинок, а девушка, скрывающаяся в Сети под именем No_Number9780 рассказала, что мужчина попытался столкнуть ее с лестницы в библиотеке, а затем подхватил и, улыбаясь, заявил, что теперь она должна быть ему благодарна за спасение.