Что не так с Канье Уэстом: на свидание он принес крайне странный букет

Канье Уэст продолжает обустраивать свою личную жизнь после развода с Ким Кардашьян . Пока рэпер интересуется только моделями, чему мы, конечно, не удивляемся. Где еще ему знакомиться с девушками, как не на тусовках? Новый выбор Канье –– манекенщица Джулиана Налу. Не сильно известная пассия, но уверены: благодаря этому роману у Джулианы есть все шансы стать второй Фокс.

Феерично одевать свою подругу Уэст пока не торопится, хоть и выдал ей свои безумные сапоги вроде тех, в которых ваши родственники ходят за грибами. Эпатировать публику Канье решил иначе и взял и подарил Налу на свидании две розы. Это даже не желтые тюльпаны –– вестники разлуки. На что намекал Уэст этим пышным букетом, остается только гадать. Но Джулиана в обиде не осталась: ей главное — попасть в таблоиды, ведь чем выше узнаваемость, тем больше гонорар за моделинг.