Сексолог объяснил истинные причины тяги к доминированию

Стремление доминировать, как и подчиняться, в сексе является компенсацией комплексов и методом избавиться от дефицита эмоций, пояснил психолог-сексолог Владислав Кочерыжкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели.

В основе этого желания лежит разрыв между внутренней и внешней самооценкой человека, считает сексолог. По его словам, это происходит, когда масштаб личности находится на одном уровне, а по внутренним ощущениям человек видит себя иным. Именно это приводит психику в состояние неопределенности, из которой только один выход — получить подтверждение тому или иному самоощущению, чтобы успокоиться.

Одни самоутверждаются за счет власти над партнером, другие хотят пережить короткий период унижений. Погоня за этими чувствами и есть мотив подчинять или подчиниться, рассказал Кочерыжкин.

В любой форме отношений на первом месте должны стоять уважение и диалог. Партнер имеет право предложить любые игры в постели и попросить о чем угодно. Стоит поблагодарить его за доверие и открытость, выразить понимание. Ни в коем случае не нужно говорить, что это ненормально и он больной, заявил психолог-сексолог.