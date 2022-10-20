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2 часа назад

Сексолог объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели

Lenta.ru

Стремление доминировать, как и подчиняться, в сексе является компенсацией комплексов и методом избавиться от дефицита эмоций, пояснил психолог-сексолог Владислав Кочерыжкин. В беседе с «Лентой.ру» он объяснил истинные причины тяги к доминированию и подчинению в постели.

Сексолог объяснил истинные причины тяги к доминированию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В основе этого желания лежит разрыв между внутренней и внешней самооценкой человека, считает сексолог. По его словам, это происходит, когда масштаб личности находится на одном уровне, а по внутренним ощущениям человек видит себя иным. Именно это приводит психику в состояние неопределенности, из которой только один выход — получить подтверждение тому или иному самоощущению, чтобы успокоиться.

Одни самоутверждаются за счет власти над партнером, другие хотят пережить короткий период унижений. Погоня за этими чувствами и есть мотив подчинять или подчиниться, рассказал Кочерыжкин.

В любой форме отношений на первом месте должны стоять уважение и диалог. Партнер имеет право предложить любые игры в постели и попросить о чем угодно. Стоит поблагодарить его за доверие и открытость, выразить понимание. Ни в коем случае не нужно говорить, что это ненормально и он больной, заявил психолог-сексолог.

«Однако соглашаться или нет, решаете только вы. Если для вас подобное приемлемо и допустимо, смело пробуйте. Если же нет, вы должны уметь отстоять свои личные границы. Здоровые отношения не нужно спасать и им не требуются жертвы, терпеть ради партнера то, что вам совершенно не нравится, вы не обязаны», — резюмировал собеседник «Ленты.ру».

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