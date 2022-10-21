Врач назвала способы получить удовольствие от анального секса

Чтобы получить удовольствие от анального секса, к нему нужно тщательно готовиться, а во время самого процесса использовать смазку, посоветовала врач Мелисса Кан, специализирующаяся на подростковом сексуальном здоровье. Способы сделать анальный секс приятнее и безопаснее она назвала в статье на сайте The Conversation.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Мелисса Кан предупредила, что вагинальный и анальный секс с проникновением — это совершенно разные вещи, поскольку анальное отверстие контролируется сфинктером. Врач также напомнила, что для одних этот вид интимной близости может быть приемлем, для других — нет, кому-то он доставит удовольствие, а кому-то — боль.

По мнению врача, в начале практики анального секса можно пользоваться маленькими секс-игрушками, например, анальными пробками.

Многие, по словам Кан, пытаются тщательно очистить кишечник перед сексом. Но можно этого и не делать, если человек опорожнил прямую кишку, сходив в туалет.

Одно из главных условия получения удовольствия от анального секса — это использование смазки, добавила Кан. Без нее кожа вокруг ануса и слизистая оболочка анального канала и прямой кишки могут быть повреждены.

По словам Кан, микротравмы и трещины в этом деликатном месте открывают дорогу ВИЧ и другим инфекциям, передающимся половым путем. Для защиты во время анального секса разумно использовать презервативы. Также после долгой практики анального секса у женщин может развиться недержание кала.