Как уберечь семью от развода: 5 проверенных способов

Насколько успешным будет брак, зависит от осознанности и желания работать над отношениями обоих партнеров.

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Печальная статистика гласит, что каждый второй брак распадается. Причиной могут быть бытовые и финансовые разногласия, неверность, а еще банальное «не сошлись характерами». И все же произнося в загсе заветное «Да!», так хочется верить, что союз продлится всю жизнь. Психологи считают, что несколько важных правил помогут уберечь семью от развода.

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Помните: вы — разные!

В представлении многих после свадьбы супруги становятся почти одним существом, но это заблуждение часто приводит к проблемам в отношениях. Чтобы брак был гармоничным, а отношения продлились долго, нужно постоянно помнить, что вы с избранником по-разному реагируете на жизненные ситуации и проблемы.

Ваш муж рос в совсем другой среде, у него были другие увлечения, принципы, паттерны поведения. Странно думать, что после свадьбы он избавится от того, что формировало личность годами. Поэтому не ждите идеального понимания, позволяйте партнеру быть собой.

Вам вместе придется прорабатывать детские травмы, узнавать триггеры друг друга и пытаться с ними разобраться.

Доверяйте

Если вы решили быть семьей, значит, готовы доверить мужчине свою жизнь. Это правило должно сохраняться ежедневно и стать основой отношений. Не старайтесь проверять переписки, отслеживать местоположение друг друга. Это рано или поздно приведет к трещине в отношениях.

Диалог

Говорите, пусть все сомнения разрешаются в диалоге, не копите претензии, не прячьте желания. Пока никто из людей не смог продемонстрировать телепатию, поэтому странно ждать этого от вашего партнера. Дайте супругу понять, как любить вас, как проявлять знаки внимания, какие слова и действия вас задевают. Так гораздо проще будет выстраивать правила отношений и сохранить брак на всю жизнь.

Давайте друг другу личное пространство

Супруги совсем не похожи на попугайчиков-неразлучников. Да, влюбленным людям нравится проводить время вместе, но не меньшее удовольствие они получают от моментов наедине с собой или с другими людьми. Относитесь с уважением к желанию мужа побыть в одиночестве: это вовсе не значит, что он разлюбил вас. Позвольте и себе, и супругу отдыхать от общества друг друга, не отказывайтесь от увлечений, встреч с друзьями. Вы сможете делиться впечатлениями и немного скучать по избраннику.

Развивайте чувство безопасности