Правила свиданий для тех, кому за 30: как построить счастливые отношения

Счастье не случается просто так. Чтобы отношения были гармоничными и полными любви, взаимопонимания и уважения, в первую очередь нужно работать над собой. Калининградский психолог-сексолог Татьяна Шустова рассказала о том, как подготовиться к новому роману, если вам уже больше 30 лет.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Отношения в 20 и в 30 лет отличаются. Двадцатилетние девушки склонны мечтать о любви как в кино, искать принца на белом коне и идеализировать того, кто с этим образом не вяжется. В 30 лет у женщины уже есть понимание того, кто ей подходит, как с ней можно и нельзя обращаться и что она точно не намерена терпеть. Так считает Татьяна Шустова.

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1. Проанализируйте прошлые отношения

Разграничьте свою ответственность и ответственность бывшего возлюбленного в том, что было не так, как вам бы хотелось. Задайтесь вопросами, что вам нравилось в мужчине, а что раздражало? Чего не хватало и в каких моментах вы чувствовали себя одиноко? Подумайте о том, что партнёр привнёс в вашу жизнь, и что вы изменили в его.

2. Прежде чем строить отношения с кем-то — постройте их с собой

Наполните свою жизнь любовью, приятными переживаниями, приключениями. Женщина должна чувствовать себя полноценно, даже когда одинока. Не перекладывайте эти задачи на мужчину, иначе рискуете наступить на те же грабли.

3. Станьте искренне уверенной в себе

Чем свободнее, легче и позитивнее человек себя чувствует, тем больше к нему хочется тянуться. Уверенность и привлекательность не зависят ни от каких внешних параметров. Если вы не можете перестать сомневаться в себе и в своём теле, то лучше обратиться за помощью к психологу или книгам по самопомощи.

4. Поймите, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой

Максимально детально пропишите качества и характеристики человека, который вам подходит: внешность, характер, работа, общие ценности. Это выставит фильтр в голове, что нам нравятся такие, а не другие.

5. Переводим интернет-знакомства в оффлайн за чашечкой кофе

Обсуждая то, что нравится вам обоим, вы получите удовольствие и хорошо проведёте время. Чем больше приятных эмоций вы будете испытывать друг к другу, тем меньше вы будете чувствовать скованность с каждой встречей.

6. Будьте открытой и честной

Не нужно обманывать человека, пытаясь выдать себя за того, кем не являешься. Лучше рассказывать важные вещи о вас сразу (например, что вы вегетарианка или многодетная мама, или, наоборот, чайлдфри), чтобы не тратить своё и чужое время. Никто не любит тайны и неприятные сюрпризы.