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2 часа назад

Психолог Колиниченко рассказала, как распознать абьюзера до брака

Мира Маркина

Эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко утверждает, что чрезмерно внимательный и заботливый партнер может на деле оказаться абьюзером, передает «Мослента».

Психолог рассказала, как распознать абьюзера до брака
Фото: UNSPLASHUNSPLASH

По словам эксперта, на первом этапе отношений абьюзеры подстраиваются под жертву — стараются изучить вкусы, предугадать желания. Рядом с таким мужчиной кажется, что без него просто невозможно жить. Этого и добивается абьюзер.

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Как только жертва пускает такого человека в личное пространство, он начинает пытаться ей управлять. Видя слабость партнера, абьюзер позволяет себе контролировать поведение и круг общения жертвы, критикует внешний вид, чтобы самоутвердиться за счет своей пары.

Ранее психолог Виноградова рассказала, как распознать психически нездорового человека.

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