Психолог рассказала, как распознать абьюзера до брака

Эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко утверждает, что чрезмерно внимательный и заботливый партнер может на деле оказаться абьюзером, передает «Мослента».

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По словам эксперта, на первом этапе отношений абьюзеры подстраиваются под жертву — стараются изучить вкусы, предугадать желания. Рядом с таким мужчиной кажется, что без него просто невозможно жить. Этого и добивается абьюзер.