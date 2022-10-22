Психолог рассказала, как распознать абьюзера до брака

Эксперт института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО» Ирина Колиниченко утверждает, что чрезмерно внимательный и заботливый партнер может на деле оказаться абьюзером, передает «Мослента».
По словам эксперта, на первом этапе отношений абьюзеры подстраиваются под жертву — стараются изучить вкусы, предугадать желания. Рядом с таким мужчиной кажется, что без него просто невозможно жить. Этого и добивается абьюзер.
Как только жертва пускает такого человека в личное пространство, он начинает пытаться ей управлять. Видя слабость партнера, абьюзер позволяет себе контролировать поведение и круг общения жертвы, критикует внешний вид, чтобы самоутвердиться за счет своей пары.