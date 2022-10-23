Семь новейших технологий из сферы секс-индустрии

Индустрия развлечений для взрослых давно вышла за пределы «классических» секс-игрушек. По всему миру существует множество технологических компаний, которые разрабатывают инновационные решения в этой сфере. Какие-то из них призваны разнообразить половую жизнь, другие позиционируют себя как «полезные» интимные гаджеты и сервисы. «Газета.Ru» рассказывает про семь самых интересных секс-технологий, которые появились за последние несколько лет.
Одним из развивающихся трендов в сфере секс-индустрии является электростимуляция. "Шокирующие" игрушки постепенно переходят из ниши развлечений для поклонников харкора и БДСМ в мейнстрим. Например, компания MyStim уже несколько лет выпускает патчи, вибраторы, мастурбаторы и анальные пробки с электростимуляцией. Суть данных устройств заключается в том, что ток не только возбуждает нервные окончания гениталий, но и вызывает непроизвольные сокращения мышц половых органов. Обе особенности по заявлениям пользователей дарят принципиально новые ощущения. В данной категории есть гаджеты и для парного применения - например, электропатчи. Во время полового контакта электрическая цепь замыкается и необычные ощущения получают оба партнера.
Стартап Lioness предлагает одноименный "умный" вибратор, оснащенный различными сенсорами, позволяющим отслеживать непроизвольные сокращения мышц тазового дна. Благодаря этому Lioness может определять степень возбуждения женщины, а также распознавать несколько типов оргазма. Собранные данные отправляются в приложение для смартфона, в котором можно наблюдать различные фазы возбуждения, что позволяет женщинам подобрать наиболее приятные практики. В мобильное приложение можно добавлять информацию о своем настроении, принимаемых лекарствах, диетах и смотреть, как изменения в распорядке дня влияют на сексуальную активность. В обзорах от журналистов Lioness часто называют "интимным фитнес-трекером" вроде FitBit.
Стартап Bump'n одним из первых обратил внимание на проблему половой жизни людей с ограниченными возможностями. Компания разработала серию секс-игрушек для людей, которые имеют проблемы с нарушениями в работе опорно-двигательной системы. По сути такие устройства представляет из себя модифицированные варианты традиционных вибраторов и иных стимуляторов, использование которых возможно без рук. Как правило это достигается путем приспособления устройств к одежде. Также предлагаются большие подушки с вибромассажерами, которые можно обнимать и тем самым стимулировать интимные зоны. У основательницы Bump'n Хизер Моррисон у самой есть инвалидность – у нее детский церебральный паралич. Перед созданием линейки устройств в Bump'n провели исследование, в ходе которого выяснилось, что около 15% населения земли имеют ту или иную форму инвалидности. Многие из них хотели бы самостоятельно удовлетворять свои сексуальные потребности, но 62% не могут этого сделать из-за сложностей в обращении с традиционными секс-игрушками.
Myhixel – это стартап, основанный Патрисией Лопес, который выпускает устройство Myhixel MED, призванное решить проблемы мужчин с преждевременной эякуляцией. Внешне Myhixel MED представляют собой достаточно тривиальную секс-игрушку для мужчин с вибромоторами. Особенной ее делает управление через мобильное приложение. В нем предусмотрены девять этапов тренировок, пройдя которые, согласно заявлениям Лопес, половой акт может длиться дольше. Судя по обзорам Myhixel MED, тренировки представляют собой различные режимы вибрации и мини-игры, целью которых является заставить пользователя вовремя сделать паузу.
Тренировочные устройства существуют и для женщин. Например, компания Magic Motion выпустила уже два поколения устройств Kegel Master для укрепления мышц влагалища. Устройство обладает сенсорами, которые регистрируют давление и передают данные на смартфон. Тренировки реализованы в формате мини-игр. Одна из них напоминает мобильную аркаду Flappy Bird, в которой нужно не дать птице упасть. Каждое нажатие дает животному импульс, после которого оно медленно опускается. В приложении Kegel Master предусмотрено несколько программ тренировок с говорящими названиями "Новичок", "Медовый месяц", "Любовница", "Молодая мама" и др. Во втором поколении Kegel Master разработчики сделали упор на здоровье – cекс-игрушка по функциям стала похожа на Apple Watch. В ней появились подбадривающие реплики голосового ассистента, трекер активности и награды за достижения различных результатов.
Разумеется, секс-индустрия не обошла стороной такое технологическое веяние, как VR. На популярный сайт PornHub (в России он заблокирован с 2016 года) загружены сотни тысяч видеороликов, которые можно смотреть в очках виртуальной реальности. Компания Kiiroo пошла еще дальше. С 2015 года она выпускает игрушки для мужчин, которые подключаются к VR-гарнитурам. Последние поколения устройств Kiiroo научились синхронизировать свою активность с действиями, происходящими в VR-клипах. Правда, на данный момент синхронизация поддерживается только со специальными, интерактивными видео, которые выпускаются некоторыми студиями в партнерстве с Kiiroo. Кроме фильмов, существуют еще и интерактивные видеоигры. С недавних пор производитель также выпускает секс-игрушки с поддержкой VR для женщин.
Индустрия развлечений для взрослых не обошла стороной не только VR, но и другую перспективную технологии – 3D-печать. Ряд производителей игрушек для мужчин выпускают мастурбаторы, сделанные со слепков гениталий популярных порнозвезд. Дальше всех в этом направлении ушел бренд Fleshlight – компания подписала контракты с десятками звезд кино для взрослых, таких как Стоя, Ева Ловия, Тори Блэк и не только. Женскую аудитории новое веяние тоже не обошло. Компания Clone-a-Willy выпускает набор для производства персонализированных дилдо в домашних условиях. В него входят форма для снятия слепка с мужского полового органа, формовочный гель, а также односкоростной вибратор, который вставляется в полученную копию.