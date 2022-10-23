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2 часа назад

Врач рассказала, что происходит с телом, когда мы влюбляемся

Мира Маркина

Биохимические процессы в организме влюбленного человека напоминают ловушку, когда он попадает в зависимость от положительных эмоций. Об этом рассказала порталу «Доктор Питер» патофизиолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая.

Врач рассказала, что происходит, когда мы влюбляемся
Фото: unsplashunsplash

5 скрытых признаков ужасного любовника

По словам эксперта, мозг влюбленного формирует рефлексы, которые заставляют человека делать все, чтобы получить «награду» в виде положительных эмоций от предмета своего обожания. В результате запускаются химические реакции с участием гормонов, которые мы называем любовью. Эта «ловушка» природы необходима для выживания вида.

Ранее были названы 5 установок, которые мешают найти любовь.

Любовь,
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