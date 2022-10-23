Врач рассказала, что происходит, когда мы влюбляемся

Биохимические процессы в организме влюбленного человека напоминают ловушку, когда он попадает в зависимость от положительных эмоций. Об этом рассказала порталу «Доктор Питер» патофизиолог, аллерголог-иммунолог Елена Парецкая .

По словам эксперта, мозг влюбленного формирует рефлексы, которые заставляют человека делать все, чтобы получить «награду» в виде положительных эмоций от предмета своего обожания. В результате запускаются химические реакции с участием гормонов, которые мы называем любовью. Эта «ловушка» природы необходима для выживания вида.