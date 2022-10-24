Психолог рассказала, почему подросткам не нужно порно

Просмотр порно в подростковом возрасте может нанести серьезный вред ментальному здоровью, рассказала психолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила основные опасности сексуального образования по фильмам для взрослых.

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Кондрашева считает, что подростки еще не понимают, что в порно им показывают не реальность, а красивую картинку, срежиссированную по четкому сценарию. После просмотра таких фильмов им будет казаться, что с ними что-то не так, а это может привести к появлению комплексов.

По словам Кондрашевой, также существенный вред детской психике может нанести идеализация актеров и, как следствие, недовольство собой из-за сравнения со «звездами» фильмов для взрослых.