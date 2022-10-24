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34 минуты назад

В сети перечислили самые смешные помехи сексу

Lenta.ru

Пользователи форума Reddit рассказали, как вмешательство пса и рассуждения слепого отца помешали им заниматься любовью. Обсуждение началось в сети после того, как один из подписчиков попросил перечислить самые смешные помехи сексу.

В сети перечислили самые смешные помехи сексу
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Максимальное количество реакций читателей треда собрал ответ пользователя, который назвал самым смешным случай с его отцом.

"Секс был в самом разгаре, когда мой слепой отец вошел, не представляя, чем мы занимаемся, и тут же начал жаловаться на Бориса Джонсона, - morethantheroach, пользователь Reddit".

Родители — одни из самых частых героев рассказов о прерванном сексе.

"Моя мать с кухни спросила нас, сколько мы хотим рыбных палочек. Все еще шутим об этом", - RoedAelg, пользователь Reddit.

Не реже помехами становятся животные.

"Почувствовал холодный нос золотистого ретривера у себя на ягодицах..." - Reasonable_Highway35, пользователь Reddit.

"Наш кот снес почти все со стола на кухне", - spaceboy78, пользователь Reddit.

Любовь,Борис Джонсон,
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