В сети перечислили самые смешные помехи сексу

Пользователи форума Reddit рассказали, как вмешательство пса и рассуждения слепого отца помешали им заниматься любовью. Обсуждение началось в сети после того, как один из подписчиков попросил перечислить самые смешные помехи сексу.
Максимальное количество реакций читателей треда собрал ответ пользователя, который назвал самым смешным случай с его отцом.
"Секс был в самом разгаре, когда мой слепой отец вошел, не представляя, чем мы занимаемся, и тут же начал жаловаться на Бориса Джонсона, - morethantheroach, пользователь Reddit".
Родители — одни из самых частых героев рассказов о прерванном сексе.
"Моя мать с кухни спросила нас, сколько мы хотим рыбных палочек. Все еще шутим об этом", - RoedAelg, пользователь Reddit.
Не реже помехами становятся животные.
"Почувствовал холодный нос золотистого ретривера у себя на ягодицах..." - Reasonable_Highway35, пользователь Reddit.
"Наш кот снес почти все со стола на кухне", - spaceboy78, пользователь Reddit.