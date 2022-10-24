Названы правила безопасности при сексуальных ласках руками

Сексуальные ласки, при которых половые органы стимулируются пальцами, безопасны только в том случае, если на руках нет ран, объяснила гинеколог-эндокринолог центра женского здоровья REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные правила безопасности при фингеринге.

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Также, по мнению Селиховой, лучше воздержаться от ласк, если на коже есть порезы, раны или гнойно-воспалительные процессы, например, около ногтевой пластины после неудачного маникюра. В противном случае может произойти заражение наружных половых органов и появится гнойная сыпь — стрептодермия.

Кроме того, врач посоветовала соблюдать личную гигиену. Перед фингерингом стоит не только вымыть руки, но и принять душ. Это необходимо, чтобы на слизистые оболочки не попали патогенные бактерии и вирусы.