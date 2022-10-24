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35 минут назад

Названы правила безопасности при сексуальных ласках руками

Lenta.ru

Сексуальные ласки, при которых половые органы стимулируются пальцами, безопасны только в том случае, если на руках нет ран, объяснила гинеколог-эндокринолог центра женского здоровья REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала основные правила безопасности при фингеринге.

Названы правила безопасности при сексуальных ласках руками
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Также, по мнению Селиховой, лучше воздержаться от ласк, если на коже есть порезы, раны или гнойно-воспалительные процессы, например, около ногтевой пластины после неудачного маникюра. В противном случае может произойти заражение наружных половых органов и появится гнойная сыпь — стрептодермия.

Кроме того, врач посоветовала соблюдать личную гигиену. Перед фингерингом стоит не только вымыть руки, но и принять душ. Это необходимо, чтобы на слизистые оболочки не попали патогенные бактерии и вирусы.

В то же время, как отметила Селихова, заразиться инфекциями, передающимися половым путем, во время фингеринга практически невозможно.

Любовь,
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