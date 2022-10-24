Идеально не бывает! Как выстроить и удержать здоровые отношения

Роман, который не травмирует, а вдохновляет, поможет раскрыться обоим партнерам и достичь успеха во всех областях

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Понятие «здоровые отношения» в последнее время стало звучать все чаще. Однако о том, что же это такое, каждый представляет по-своему. Психологи считают, что такой роман влияет на все сферы жизни: помогает улучшить самочувствие, избавиться от комплексов и даже достичь карьерных высот.

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Что же вкладывают специалисты в понятие «здоровые отношения»?

Уважение

В здоровых отношениях оба партнера понимают, что каждый — самостоятельная личность со своими интересами, травмами и приоритетами. Уважение проявляется в позволении избраннику быть самим собой. Нужно соблюдать тонкий баланс между заботой и умением оставить возлюбленного наедине с самим собой.

Эта тонкая грань не может существовать в союзе, где практикуется нарушение личных границ или насмешки над выбором и интересами партнера.

Доверие

Психологи считают, что доверие не является базовым состоянием человека. Ему приходится учиться. А в отношениях развивать это качество особенно важно: постоянно ожидая подвоха или предательства, невозможно расслабиться и быть собой.

Открытость и диалог

Говорить об эмоциях и переживаниях нелегко, но, если вы смогли выстроить доверительные отношения, такие диалоги станут естественными. А с их помощью можно избежать обид и недосказанности, которые часто разрушают даже крепкие пары.

Равенство

В здоровых отношениях интересы, цели и желания партнеров важны одинаково. Если вы заметили, что стали слишком часто идти на компромисс и жертвовать своим комфортом, пора отстаивать личные границы. Работает это и в обратную сторону: если постоянно запрещать партнеру быть собой, уделять время своим интересам, то вскоре начнутся конфликты и столкновения.

Как выстроить здоровые отношения

Чтобы превратить свои отношения в здоровые и приносящие удовольствие, стоит совершить несколько сложных шагов. Однако помните, что делать их должны оба — старания одного из партнеров вряд ли помогут выйти на новый уровень романа.

Начните с разговора

За время совместной жизни у супругов накапливается достаточно претензий и обид. Обсудите их в спокойной обстановке, поймите, чего не хватает каждому из вас, что хотелось бы изменить. Такой диалог поможет заложить фундамент здоровых отношений.

Ищите общее

Во время конфетно-букетного периода пары стараются не только говорить и страстно целоваться, но и заниматься чем-нибудь вместе. Конечно, в начале романа это легко: все происходит впервые для вас обоих. Чем дольше партнеры вместе, тем сложнее найти зажигающее обоих занятие.

Но пытаться стоит: пусть это будет хобби, спорт, походы в новые заведения. Общие занятия объединяют партнеров даже крепче, чем долгие разговоры.

Телесная близость

Физический контакт — неотъемлемая часть здоровых отношений. Если прикосновения со временем ушли, постарайтесь вернуть тактильность: чаще обнимайтесь, держите друг друга за руку на прогулке, танцуйте. Конечно, занимайтесь сексом! Однако близостью контакт не ограничивается, он должен стать постоянной частью обычной жизни.

Нет соревнованию

Партнеры — не соперники. Это правило нужно запомнить раз и навсегда, даже если очень хочется доказать, что вы умнее, смешнее, сильнее. Оставьте эти желания для работы или фитнес-зала.

Откажитесь от завышенных ожиданий

В детстве каждая девочка мечтает о принце, но ваш супруг — не сказочный персонаж. Его недостатки — такая же часть личность, как и те черты, которые вам нравятся. Поэтому не ждите, что избранник будет всегда радовать вас и окажется идеальным.