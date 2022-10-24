Как перестать думать о бывшем: советы психолога

Почему мы зацикливаемся на человеке и думаем о нем после расставания? Этот вопрос волнует миллионы граждан. Как избавиться от этих мыслей, рассказала психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова.

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«После расставания мы думаем о человеке не потому, что у нас остались еще романтические чувства, а потому что у нас остались обиды, разочарование и злость», – отметила Масолова.

Эксперт пояснила, что люди не умеют дифференцировать чувства, поэтому ощущают, что есть какие-то, но какие – не понимают. Человек находит объяснение в том, что еще жива любовь.

Пугаясь таких мыслей, человек начинает бегать от своих чувств, старается не замечать их. Поэтому в первую очередь, чтобы избавиться от постоянных раздумий, нужно перестать убегать от своих переживаний и признать, что они есть.

«Чтобы перестать думать о бывшем, как это ни странно звучит, нужно разрешить думать о нем», – подчеркнула психолог.

Попробуйте записывать свои мысли, чтобы разобраться, какие чувства у вас остались к бывшему партнеру, и вы удивитесь, что это не любовь. Психолог советует составить список того, что вы ощущаете по отношению к этому человеку.

«Ответьте на вопрос – как эти чувства живут в вашем теле? Какие телесные ощущения вы замечаете, когда злитесь на бывшего, а какие – когда испытываете разочарование», – отмечает Масолова.

Также нужно прорабатывать каждое чувство отдельно, добавила эксперт. Выписывать придется не раз, до тех пор, пока нечего будет высказывать. Можно прочитать написанное вслух – это помогает присвоить и выпустить из себя весь негатив.