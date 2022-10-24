Новые правила свиданий для тех, кому за 30: как себя вести

Гармоничные отношения, полные любви и взаимоуважения, это не дар свыше, а результат работы над собой. В первой части «Новых свиданий для тех, кому за 30» сексолог рассказала о том, как женщинам проработать ошибки прошлого и подготовиться к новому роману. Во второй части калининградский психолог Ксения Томкевич рассказавает «Клопс», как вести себя на первом свидании.

Фото: Pxhere Pxhere

1. Что женщина должна делать на первом свидании?

Видео дня

Начнем с того, что единственное, что должна женщина на первом свидании — это понять, нравится ли ей мужчина напротив. Она должна получать удовольствие от встречи и пребывания в романтической обстановке. Трехчасовые изнурительные сборы, тесные платья и волнение оставьте двадцатилетним девушкам.

2. А чего не должна?

Строить из себя ту, которой не является. Открывая статью с подобным заголовком, почему-то женщины считают, что получат инструкцию по манипулированию. Везде написано «будьте лёгкой, весёлой, игривой». Но чем быстрее вы бросите играть в брачные игры и примерять маски, тем проще мужчине будет вас понять. Избавьте его от классического разочарования «Я женился на классной женщине, а живу с грустной в халате». Человек, если он ваш, узнает вас, поймет и примет.

3. Какие полезные советы вы можете дать женщине, которая идёт на первое свидание?

Поймите, чего вы хотите от мужчины на самом деле. После первых трёх встреч уже можно обсудить как вы видите дальнейшее общение, хотите ли вы отношений друг с другом и совпадают ли ваши цели.Откройтесь новому. Не навешивайте на мужчину ярлык из своего прошлого опыта. Перед вами не ваш бывший муж, это новый человек, который может стать частью вашей жизни. Определите свою позицию. Вы женщина, которая нуждается в любви или которая готова дарить любовь? Если больше склоняетесь к первому варианту, стоит сходить на пару «свиданий» с психологом.

4. На какие тревожные звоночки обратить внимание?

Мужчина слишком щедр на комплименты. На первой встрече выясняется, что вы идеал и женщина его мечты. Типичная удочка, чтобы женщина растаяла и влюбилась. Партнёр тоже должен по-настоящему в вас погрузиться и узнать, чтобы выбрать. Мужчина задает слишком много вопросов о личной жизни и материальном положении. Вы не на допросе и не на собеседовании, а на свидании. Форсирование событий тоже должно насторожить. Обывательское мнение о том, что женщина после 30 готова на всё, лишь бы заполучить мужчину, по факту ложное. Устанавливайте свои правила, отстаивайте личные границы и делайте только то, что искренне хочется. Мужчина плохо отзывается о других женщинах. Абсолютно не важно, жалуется ли он на бывшую жену или на нерадивую сотрудницу. Такое поведение — верный признак того, что мужчина будет нелестно отзываться и о вас. Провокация на ревность. Флирт с официанткой с оглядкой на вашу реакцию — не больше, чем попытка оценить степень вашей симпатии. Поднимать самооценку дешёвыми уловками, тем более на первом свидании — не уместно.

5. И всё-таки, кто оплачивает счёт в ресторане?

Кто пригласил, тот и платит — всё просто. Остальное зависит от личных убеждений.