Как избавиться от неловкости на первом свидании

Каждому из нас известно чувство приятного волнения, которое поселяется в груди перед первым свиданием. Как же избежать излишнего напряжения и начать общаться с собеседником легко и непринужденного?! Блогер Дан Подлецкий поделился с нами простыми способами снять неловкость перед первым свиданием.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Лично у меня было не так много неловких ситуаций на свиданиях, но давным-давно была одна совершенно нелепая история, которой я готов поделиться. Пригласил девушку в ресторан, сидели, общались и в целом отлично проводили время. Назаказывали вкусной еды, напитков, десертов… И я решил на всякий случай проверить баланс карты. Сумма за счет выходила приличная, а на карте не было денег. Так вышло, что у меня были только наличные, которые лежали дома, и я был уверен, что закинул их на карту. В итоге, нервничая, я начал писать всем друзьям, чтобы скинули денег, так как ситуация максимально неловкая. Самым тяжелым было тянуть время и делать вид, что все отлично, чтобы девушка ничего не заподозрила и не смутилась. Итак, рассказываю несколько лайфхаков, которые мне помогают вывести свидание на новый виток.

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Улыбайтесь, улыбка располагает человека

Как вы понимаете, сидеть на свидании с угрюмым лицом совершенно не стоит. Если у вас что-то произошло, что ужасно испортило вам настроение и вы в целом не настроены на романтическую встречу, лучше перенести ее, чем портить день девушке и оставлять неприятное впечатление о себе.

Не молчите

Если в моменте разговора вы понимаете, что повисла неловкая пауза, задайте вопрос и переведите тему. Например: «Я пробовал тут десерт, очень вкусный, хочешь попробовать?». Отталкивайтесь от ситуации.

Не рассказывайте о себе все и сразу

Больше спрашивайте и интересуйтесь, таким образом вы покажете, что человек вас заинтересовал.

Самое главное – не выстраивать план разговора, а быть самим собой и вести себя естественно

Не пытайтесь лезть вон из кожи, лишь бы понравиться партнеру.

Не бойтесь признаваться в том, что вы немного переживаете или волнуетесь

Попросите человека сразу озвучивать, если ему что-то не нравится в диалоге или приносит дискомфорт.

Ну и напоследок, самый любимый лайфхак – это провести время за каким-то совместным занятием