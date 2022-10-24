Как избавиться от неловкости на первом свидании

Каждому из нас известно чувство приятного волнения, которое поселяется в груди перед первым свиданием. Как же избежать излишнего напряжения и начать общаться с собеседником легко и непринужденного?! Блогер Дан Подлецкий поделился с нами простыми способами снять неловкость перед первым свиданием.
Лично у меня было не так много неловких ситуаций на свиданиях, но давным-давно была одна совершенно нелепая история, которой я готов поделиться. Пригласил девушку в ресторан, сидели, общались и в целом отлично проводили время. Назаказывали вкусной еды, напитков, десертов… И я решил на всякий случай проверить баланс карты. Сумма за счет выходила приличная, а на карте не было денег. Так вышло, что у меня были только наличные, которые лежали дома, и я был уверен, что закинул их на карту. В итоге, нервничая, я начал писать всем друзьям, чтобы скинули денег, так как ситуация максимально неловкая. Самым тяжелым было тянуть время и делать вид, что все отлично, чтобы девушка ничего не заподозрила и не смутилась. Итак, рассказываю несколько лайфхаков, которые мне помогают вывести свидание на новый виток.
Как вы понимаете, сидеть на свидании с угрюмым лицом совершенно не стоит. Если у вас что-то произошло, что ужасно испортило вам настроение и вы в целом не настроены на романтическую встречу, лучше перенести ее, чем портить день девушке и оставлять неприятное впечатление о себе.
Если в моменте разговора вы понимаете, что повисла неловкая пауза, задайте вопрос и переведите тему. Например: «Я пробовал тут десерт, очень вкусный, хочешь попробовать?». Отталкивайтесь от ситуации.
Больше спрашивайте и интересуйтесь, таким образом вы покажете, что человек вас заинтересовал.
Не пытайтесь лезть вон из кожи, лишь бы понравиться партнеру.
Попросите человека сразу озвучивать, если ему что-то не нравится в диалоге или приносит дискомфорт.
Сходите в боулинг, на квест или в интерактивное кафе, где в процессе вам будет проще общаться и посмотреть со стороны, как партнёр ведёт себя в разных ситуациях. И в конце важный совет от меня, который не относится к неловкости: если вы только оправляетесь после расставания и еще не отпустили своего предыдущего партнера, то на свидания пока ходить не стоит, потому что это все обернется максимум одной встречей. Поэтому рекомендую ходить на свидания только тогда, когда ваши сердце и разум полностью свободны и вы не страдаете из-за закончившихся отношений.