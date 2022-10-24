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1 час назад

Комплименты, которые сведут мужчину с ума

WomanHit.ru

Не только женщины любят ушами, сильный пол так же сходит с ума, когда женщина осыпает любимого комплиментами. Однако далеко не каждая похвала задевает струны мужской души, мы посоветовались с психологами и выяснили, что нужно говорить своему мужчине, чтобы он хотел свернуть для вас горы.

Комплименты, которые сведут мужчину с ума
Фото: WomanHit.ru - МКWomanHit.ru - МК

Комплименты в сторону его внешности

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Мужчины не всегда готовы вкладывать силы и время в свою внешность, особенно редко время спорту посвящают наши мужчины. Но если ваш партнер решился взяться за себя, будьте уверены, ему пришлось преодолеть множество внутренних барьеров и взрастить стремление выглядеть хорошо, не в последнюю очередь для вас. Обязательно отмечайте прогресс, сделайте комплимент его силе воли и физической силе, ведь мужчина в первую очередь старается впечатлить женщину своей силой, в том числе и физической. Будьте уверены, после вашего комплимента его настроение поползет вверх, даже если он вам этого не покажет, а ваша ценность в его глазах взлетит до небес.

Хвалите его за стремления и активную позицию

Большинство мужчин стремится добиться если не всего, то многого в обществе, к слову, не каждому мужчине это удается, из-за чего некоторые просто лишаются амбиций. Чтобы мужчина действительно чего-то добился, ему не в последнюю очередь нужна поддержка со стороны самых близких, особенно со стороны женщины. Худшее, что может сделать любимая женщина, — высмеять планы и желания своего мужчины. Поощряйте стремления мужчины и вы превратитесь в богиню в его глазах.

Отмечайте его способности как любовника

Нельзя не отметить пункт, связанный с сексом. Для мужчины его сексуальные успехи играют, пожалуй, главную роль. Все его стремления направлены в конечном счете на получение еще большего количества секса, пусть сам он об этом и не задумывается, однако против природы не попрешь. Когда его женщина отмечает его сексуальные победы, у мужчины буквально вырастают крылья.

Говорите ему о том, какой счастливой он вас делает

Когда мужчина останавливает выбор на одной женщине, он пытается сделать все, чтобы его партнерша ни в чем не нуждалась. Естественно, мы говорим о здоровых отношениях, где мужчина не ищет выгоды из близости с определенной женщиной. Но многие женщины считают, что мужчина должен сам догадаться, какие чувства она к нему испытывает, в то время как сам партнер не может понять, достаточно ли он делает для счастья своей избранницы. Не мучайте мужчину, говорите обо всех позитивных моментах, которые вы переживаете рядом с ним.

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