Отец пригрозил уйти со свадьбы дочери из-за одного правила

Пользователь Reddit поделился историей о том, как пригрозил дочери, что уйдет с ее свадьбы из-за одного правила. Он рассказал, что девушка запретила гостям приводить на торжество маленьких детей, но мужчина встал на сторону гостей, нарушивших требование.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Автор поста написал, что недавно его дочь вышла замуж. По его словам, невеста не хотела видеть на торжестве детей до четырех лет, о чем предупредила всех гостей. Другая дочь мужчины попросила сестру пригласить на свадьбу родственников ее мужа, которые пообещали взять на свадьбу восьмилетнюю дочь и оставить четверых младших детей дома.

«Я хорошо знаю брата мужа моей дочери. Он финансировал новый бизнес моего брата и обеспечил моего зятя работой», — уточнил рассказчик.

Однако, как сообщил герой истории, родственники, обещавшие оставить младших детей дома, приехали на свадьбу всей семьей и без няни. Они объяснили, что дети расстроились из-за того, что их не пригласили на праздник, и заявили, что тоже хотят быть на свадебных фотографиях. Когда девушка начала спорить с родственниками, дети начали громко плакать. Тогда мужчина потребовал, чтобы она разрешила им остаться на празднике.

«Моя дочь спросила, почему я встаю на их сторону. Я сказал, что либо она отменяет свои правила, либо отменяет свадьбу, потому что я устал от них. Я пригрозил, что уйду, если она не впустит их на праздник», — высказался рассказчик и добавил, что его дочь была в ярости от услышанного.

После свадьбы девушка призналась, что случившееся омрачило ее особенный день.