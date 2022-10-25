Гинеколог объяснила, почему женщины боятся секса

Женщина может отвергать секс из-за тревоги за оргазм и ожидания боли, рассказала акушер-гинеколог Лавания Киран из индийского Бангалора. Эти и другие причины страха женщин перед сексом она перечислила в беседе с изданием HealthShots.

Одной из причин повышенной тревожности перед сексуальным контактом, по ее словам, является дисморфия — переживания о якобы недостаточно хорошо выглядящем теле. «Полюбите себя, свое тело, это поможет получить огромное удовольствие», — посоветовала врач.

Также, по ее словам, женщина может бояться боли во время секса, особенно при недостатке интимного опыта. «Не спешите переходить к пенетрации, отдайте приоритет предварительным ласкам», — продолжила Киран. Она уточнила, что при возбуждении у женщины выделяется достаточное количество естественной смазки, и вагина растягивается примерно двое, что уменьшает вероятность возникновения боли.

Кроме того, добавила гинеколог, женщина может тревожиться из-за якобы имеющейся необходимости испытать оргазм или доставить его партнеру. В случае, если выдвинутые к себе требования мешают получить удовольствие, Киран посоветовала практиковать осознанность и обсуждать свои тревоги с партнером. «Будьте в моменте. Напомните себе, что главная радость от сексуальной близости — это возможность быть рядом с вашим партнером. Не каждый половой акт заканчивается оргазмом, и это нормально!» — заключила она.