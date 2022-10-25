Любовь победит: 7 современных романов о светлом чувстве

Все песни — только о любви. Как и все книги. Любовь в самых разных проявлениях — чувство, которое движет человечеством во все времена и эпохи, вне зависимости от моральных ценностей и социальных трендов. Вместе с «ЛитРес» мы выбрали 7 сильных романов о любви — без пафоса и приторных историй. Это книги классиков и современных авторов, которые не оставят вас равнодушными — готовьте платочки.

Фото: Eva.ru Eva.ru

«Английский пациент», Майкл Ондатже

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Самый известный роман Майкла Ондатже, который рассказывает о драматических событиях Второй мировой войны. В госпиталь попадает англичанин, находящийся на грани жизни и смерти. После авиакатастрофы он получил сильнейшие ожоги — медсестра, ухаживающая за ним, может видеть лишь глаза пациента, с ног до головы обмотанного бинтами. В последние дни жизни англичанин решает рассказать девушке свою историю… Оказывается, что во время войны у него был страстный роман с замужней женщиной, красивый и настолько трагический, что во время чтения сложно сдержать слезы. Кстати, этот великолепный роман был весьма удачно экранизирован — в 1996 году в свет вышел «Английский пациент» с Райфом Файнсом в главной роли. Лента получила 9 статуэток «Оскар» — и во многом благодаря сильной фабуле.

«Жена путешественника во времени», Одри Ниффенеггер

Возможна ли любовь на расстоянии? Это еще что! Герои этой книги любят друг друга, находясь в разных временных измерениях. Генри страдает странным заболеванием — непроизвольно перемещается во времени, возникая в жизни Клэр в самые разные моменты. Например, он видит ее дряхлой старушкой, а потом вдруг встречает любимой еще несовершеннолетней… И Генри, и Клэр знают, что созданные друг для друга, и даже успевают пожениться, однако им приходится постоянно терять и вновь обретать друг друга. Иногда эти ситуации забавные и трогательные, а иногда очень грустные… Хватит ли у влюбленные терпения, чтобы год за годом преодолевать все эти трудности?

«Не обещай себя другим», Кэрри Лонсдейл

Кэрри Лонсдейл — популярная американская писательница и самый продаваемый автор в США по версии Amazon Charts и Wall Street Journal. Ее роман «Не обещай себя другим» — многим знакомая история о том, как внезапное появление бывшего может перевернуть с ног на голову упорядоченную и вполне счастливую жизнь. Эми управляет собственным кафе и любит мужа — успешного фотографа Яна. Но однажды на горизонте возникает Джеймс — бывший парень Эми, у которого очень много вопросов к ее нынешнему супругу… Всем троим придется посмотреть правде в глаза и вспомнить неприятные факты из прошлого.

«Искупление», Иэн Макьюэн

Бестселлер Иэна Макьюэна — это не просто роман о любви, а глубокое философские мышление о разнице восприятия и ошибках, которые могут стоит жизни. 13-летняя Брайони обвиняет Робби, возлюбленного сестры Сесилии, в изнасиловании. При этом сама Сесилия утверждает, что ничего подобного Робби с нею не делал. Между сестрами начинается настоящая вражда, в то время как Робби отправляется в тюрьму. Спустя много лет бывшие влюбленные окажутся на фронте Второй мировой войны, в самом эпицентре боевых действий, а события прошлого так и продолжат влиять на их жизни…

«Жена башмачника», Адриана Трижиани

Сильный и вдохновляющий роман о любви, которая неподвластна времени. Чиро — сирота, живущий при монастыре, а Энца — девочка из состоятельной семьи. Им как будто с самого начала не суждено быть вместе… Но влюбленные решают иначе. Трагические события заставят обоих уехать за океан в поисках лучшей жизни, им много раз придется расстаться, чтобы встретиться снова. Годы идут, меняются обстоятельства, а любовь остается все такой же всепоглощающей. При этом в романе нет каких-то неправдоподобных сцен или нелогичных поворотов сюжета — истории хочется верить, а героям — сопереживать.

«Назад к тебе», Сара Джио

Романы Сары Джио всегда крайне романтичны и трогательны. В центре сюжета этой книги — воспоминания 65-летней женщины по имени Шарлотта. Кажется, будто она ведет скромный, одинокий образ жизни, однако в душе Шарлотты все еще бушуют страсти. Много лет назад она пережила кораблекрушение и провела 2 года на необитаемом острове в компании Грея — своего случайного попутчика и впоследствии любовника. В один прекрасный день Шарлотта получается послание в бутылке — совсем как в сказке! А там — письмо от Грея, который за все эти годы так и не смог забыть ее… Теперь женщина находится в смятении — как ей отыскать Грея? И нужно ли это делать? Ситуация примет неожиданный оборот, но мы не будем спойлерить! Читайте и сами все узнаете.

«Одна история», Джулиан Барнс