Как сбежать с неудачного свидания

Что делать, если свидание не задалось? Все просто: встать и уйти. О том, как это лучше сделать, можно узнать из фильмов и сериалов, на основе которых мы подготовили пять советов.

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Скажите, что заболели… («Трудный ребенок 2»)

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Болезнь — всегда безотказная отговорка. Если вам некомфортно на свидании, просто скажите, что у вас поднялась температура или началось головокружение. Вряд ли кто-то не поверит или станет проверять — это как минимум некрасиво. В похожей ситуации оказалась героиня из комедии «Трудный ребенок 2». По дороге на свидание ее ударило током (это, кстати, была ловушка!). Макияж, красивая прическа, чистая и выглаженная одежда — все насмарку. Пришлось выкручиваться, и упоминание вируса, который бушует во всем мире, сработало. Ее знакомый не стал перечить и спокойно принял объяснение ухода.

…или что у вас на телефоне пропала сеть («Естественный отбор»)

Этот лайфхак для тех, чье свидание проходит в помещении — например, в ресторане или кинотеатре. Скажите спутнику (или спутнице), что вам срочно нужно позвонить, а мобильная связь работает только на улице. Так у вас появится повод покинуть место свидания и отправиться туда, где вам будет комфортно. Этот способ проверил на себе один из героев комедийного шоу «Естественный отбор»: когда девушка попросила его показать личную переписку, он сослался на плохой сигнал и удалился. А когда она догадалась, что это был блеф, парень был уже слишком далеко.

Предложите секс втроем («Девушки с Макаровым»)

Некоторые люди страшно консервативны во всем, что касается отношений. Если вам попался такой партнер и вы не хотите продолжать свидание, то предложите… заняться сексом втроем! После этого он о вас забудет, и вы уже никогда не увидитесь. Похожую сцену разыграла Катя Синицкая, полицейская из ситкома «Девушки с Макаровым». Поняв, что свидание не задалось, она подговорила своего приятеля приехать и предложить молодому человеку тройничок. Тот сразу смутился, покраснел и мигом вылетел из ресторана. На этом их роман закончился, толком не начавшись.

Притворитесь кем-то другим («Офис»)

Свидание вслепую — всегда серьезный риск. Когда встречаешься с человеком, которого видишь впервые, есть вероятность, что он разочарует — как внешне, так и в плане характера. С такого свидания тоже можно соскочить — просто прикиньтесь другим человеком! Так сделал Майкл Скотт, босс-раздолбай из культового ситкома «Офис». Придя в кафе, где была назначена встреча, он увидел жгучую блондинку, но, как выяснилось, общался он не с ней, а с другой женщиной, которая оказалась не в его вкусе. Майкл стал импровизировать — сделал вид, что он совсем другой человек. Попытка смелая и даже изобретательная, но в случае Скотта провальная — местный официант, решивший выдать «кофе для Майкал» быстро его «сдал».

Просто бегите без оглядки («Ла-Ла Ленд»)