Мужчина рассказал о самых нелепых провинностях перед женой

Житель американского штата Мэн рассказал в соцсетях о самых нелепых провинностях, из-за которых жена заставляла его извиняться. На его посты обратило внимание издание Daily Mail.

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Мужчина утверждает, что однажды жена разозлилась, когда он стоял перед ящиком, который ей захотелось открыть. В другой раз он случайно коснулся ножом тарелки, когда резал стейк. И в том, и в другом случае мужу якобы пришлось просить прощения.

Американец добавил, что супругу раздражает, когда он дышит ей в лицо во время сна или оставляет после себя вмятины на диване. Если между глотками на 30 секунд поставить чашку, это считается беспорядком и тоже требует извинений.

«Мне пришлось извиняться, потому что я вывихнул голеностоп и носил на ноге ортопедический фиксатор, — жалуется мужчина в одном из постов. — Из-за него я ходил по лестнице слишком громко. Видимо, следовало лечь на уцелевшую ногу и бесшумно ползти по ступеням, цепляясь за перила».