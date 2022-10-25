4 мифа про измену, в которые вы верите

Мы собрали самые популярные заблуждения. Трудно представить что-то более ужасное в отношениях, чем измена. При этом вокруг этого явления крутится столько мифов, что людям трудно понять, где же все-таки правда, а о чем давно пора забыть. Мы собрали самые популярные мифы об измене и готовы поделиться результатами.

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Миф #1. Только секс считается изменой Не все так просто. Сексуальная близость — пик измены, но суть далеко не в физическом контакте. На самом деле, проблема куда глубже. Как правило, человеку, который решился на измену, не хватает эмоциональной близости с постоянным партнером, и чаще всего именно этот фактор толкает одного из партнеров на поиски человека, с которым его будет объединять не только физическая близость, но также будет присутствовать душевная гармония. Конечно, речь не идет о разовых «акциях», когда мужчина покупает секс, если партнерша по тем или иным причинам не может обеспечить интимную близость. В этом случае речь идет об отсутствии контроля над собой и своими желаниями.

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Миф #2. Мужчине нужно нагуляться до начала серьезных отношений Как утверждают специалисты, такого понятия, как «нагулялся», не существует. Если мужчина стремится к постоянным контактам с другими женщинами, официальный брак и общественное порицание вряд ли его остановят. Как мы знаем, взрослый человек никогда не меняется, а потому серьезные отношения даже с любимой женщиной совершенно не являются гарантией того, что мужчина бросит свои старые привычки.

Миф #3. Мужчины стремятся изменить гораздо чаще женщин И снова миф. Конечно, для мужчин секс более физиологический процесс, а потому они легче решаются на близость даже с малознакомой женщиной, эмоциональный контакт им не всегда важен. Чего нельзя сказать о женщинах. Однако женские измены не менее редкое явление, просто это не принято обсуждать даже с близкими подругами и тем более хвастаться своими любовными похождениями.