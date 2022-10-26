Девушка лишилась возлюбленного из-за своего костюма на Хеллоуин

Блогерша и стримерша Пи Блоссом из Англии лишилась возлюбленного из-за своего костюма на Хеллоуин. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: New Magazine New Magazine

Девушка рассказала, что в 2019 году отправилась с подругами в клуб на вечеринку по случаю Хеллоуина в костюме «мертвого» кролика Playboy. Она надела черное боди с глубоким декольте, капроновые колготки, галстук-бабочку и ободок с имитацией ушей данного животного. Кроме того, англичанка покрыла лицо и грудь красной краской. При этом, по словам юзерши, ее бойфренд, с которым она недавно вступила в отношения, был против того, чтобы она выходила из дома в подобной одежде.

«Ты действительно появишься на улице в таком виде? Я вижу твои ягодицы», — привела слова бывшего избранника Блоссом, которая не захотела переодеваться.

Однако в клубе юзерша встретила незнакомого мужчину в костюме яйца и решила обменяться с ним нарядами. «Я думала, мой новый костюм понравится бойфренду, поскольку он скрывал мои формы», — заявила она. Впоследствии блогерша выложила фото с вечеринки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), после чего ей позвонил возлюбленный, заподозривший партнершу в измене с отдавшим ей свою одежду мужчиной. По словам Блоссом, с того момента они больше никогда не встречались.