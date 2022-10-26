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2 часа назад

Сексолог развеяла миф о связи оргазма и теплых носков

Lenta.ru

Достичь оргазма можно и в теплых носках, а вот холод может этому помешать, утверждает врач-сексолог Юлия Варра. В беседе с «Радио 1» она развеяла миф о связи между носками и удовольствием в постели.

Сексолог развеяла миф о связи оргазма и теплых носков
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Варра объяснила, что оргазм — это тонкий нейрорегулируемый психологический процесс, на который влияет множество факторов. Помешать получить удовольствие могут стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнерами и незнание эрогенных зон. Теплые носки, по ее словам, в этот список не входят.

Специалистка советует обсуждать интимные проблемы с психологом. Если же женщина длительное время не получает оргазм, то ей требуется терапия, включающая психологическую разгрузку и физические упражнения.

В 2012 году группа исследователей под руководством профессора Гронингенского университета Герта Хольстега пришла к выводу, что теплые носки увеличивают вероятность достижения женщиной оргазма.

Любовь,
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