Сексолог развеяла миф о связи оргазма и теплых носков

Достичь оргазма можно и в теплых носках, а вот холод может этому помешать, утверждает врач-сексолог Юлия Варра. В беседе с «Радио 1» она развеяла миф о связи между носками и удовольствием в постели.

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Варра объяснила, что оргазм — это тонкий нейрорегулируемый психологический процесс, на который влияет множество факторов. Помешать получить удовольствие могут стресс, недостаточная прелюдия, психологическая неслаженность между партнерами и незнание эрогенных зон. Теплые носки, по ее словам, в этот список не входят.

Специалистка советует обсуждать интимные проблемы с психологом. Если же женщина длительное время не получает оргазм, то ей требуется терапия, включающая психологическую разгрузку и физические упражнения.