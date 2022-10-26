Сексолог назвала способ повысить либидо у мужчин

Мужчинам с нарушением кровообращения нужно есть больше грецких орехов, винограда и других богатых аминокислотами продуктов, посоветовала психолог-сексолог Каролина Путинцева. В своем Telegram-канале она назвала способ повысить либидо с помощью известных продуктов.

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Грецкие орехи, виноград, темный шоколад, авокадо, устрицы и вино принято считать афродизиаками, усиливающими половую активность и влечение, рассказала сексолог. По ее словам, некоторые продукты расширяют кровеносные сосуды, усиливая приток крови к различным органам, в том числе и половым.

Поэтому эффект от употребления продуктов, считающихся афродизиаками, будет заметен лишь у мужчин с нарушениями кровообращения, пояснила Путинцева. Она добавила, что ученые за годы изучения афродизиаков и их влияния на улучшение либидо так и не нашли прямой связи между ними.

Полезные продукты оказывают благотворное действие на организм в целом, добавила сексолог. Поэтому роль афродизиака может выполнять здоровое питание, так как благодаря ему улучшается гормональное состояние и кровоток и даже улучшается настроение.