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1 час назад

Сексолог предупредила о вреде секса втроем

Lenta.ru

В определенный период жизни супруги желают разнообразить жизнь в браке — к примеру, начать практиковать секс втроем. Однако согласие на это без желания может быть вредным для ментального здоровья, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева в беседе с «Газетой.Ru».

Сексолог предупредила о вреде секса втроем
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Ответ однозначный: не мучить себя. Если вы понимаете, что вам это не нравится, некомфортно, не подходит — не идите на этот шаг», — отметила Кондрашева.

По ее словам, не стоит себя насиловать, так как это может привести к проблемам с психикой. Также отмечается, что не стоит надеяться на то, что, увидев мужа с другой женщиной или жену с другим мужчиной, мнение резко изменится.

«Я знаю случаи, когда во время группового секса девушки не выдерживали и убегали в рыданиях. Или когда мужья оттаскивали другого мужчину от своей жены, потому что чувство собственности брало верх, и дело доходило до драки», — подчеркнула эксперт.

В случае, когда хочется разнообразия в сексуальной жизни, Кондрашева рекомендует обратить внимание на секс-игрушки.

Любовь,
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