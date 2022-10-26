Сексолог предупредила о вреде секса втроем

В определенный период жизни супруги желают разнообразить жизнь в браке — к примеру, начать практиковать секс втроем. Однако согласие на это без желания может быть вредным для ментального здоровья, предупредила сексолог, директор центра семейного и сексуального образования Secrets в Санкт-Петербурге Елена Кондрашева в беседе с «Газетой.Ru».

«Ответ однозначный: не мучить себя. Если вы понимаете, что вам это не нравится, некомфортно, не подходит — не идите на этот шаг», — отметила Кондрашева.

По ее словам, не стоит себя насиловать, так как это может привести к проблемам с психикой. Также отмечается, что не стоит надеяться на то, что, увидев мужа с другой женщиной или жену с другим мужчиной, мнение резко изменится.