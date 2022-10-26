Особенность фигуры девушки доказала любовь ее избранника

Блогерша Антония Грэм из Лондона, Великобритания, с помощью одной особенности своей фигуры доказала любовь избранника к ее личности. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На размещенных кадрах девушка позировала в корректирующем тело боди нюдового оттенка, с небрежным пучком и без макияжа, демонстрируя покраснения и пятна на коже. Кроме того, она повернулась к камере боком, показав плоские ягодицы. При этом она разместила две подписи. Первая, которая подразумевала фразу ее возлюбленного, гласила:

«Я с тобой из-за внутренних качеств». В качестве второй был ответ самой юзерши. «Я верю тебе», — указала она.