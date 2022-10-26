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24 минуты назад

Названы три главные ошибки на первом свидании

Lenta.ru

На первом свидании нужно отказаться от плотного ужина и употребления алкоголя, рассказал профессиональный сводник из американского шоу «Женаты с первого взгляда» Пол Брэнсон. Три главные ошибки на первом свидании он назвал в подкасте The Diary Of A CEO, на выпуск которого обратило внимание издание The Sun.

Названы три главные ошибки на первом свидании
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Брэнсона, почти все совершают на первом свидании одинаковые ошибки, поскольку возлагают на встречу слишком большие надежды. Прежде всего, по его мнению, следует отказаться от ужина в ресторане со множеством формальностей, заменив его прогулкой или беседой за кофе.

«Первое свидание за ужином всегда превращается в собеседование. Мне нравятся кофе и прогулка, потому что в такой ситуации ожидания ниже, расходы меньше, вложения более скромные, и, следовательно, отдача потенциально больше», — объяснил сводник.

Кроме того, он предостерег от употребления алкоголя. «Алкоголь — депрессант. Он не способствует пониманию друг друга», — заявил Брэнсон.

Наконец, третьей ошибкой сводник назвал желание сразу увидеть в визави идеального партнера.

«На первом свидании важны две вещи: привлекателен ли этот человек для вас физически и слушал ли он вас. Если коммуникация случилась, он слушал, вы слушали, вам он нравится — это химия», — заключил он.

Любовь,
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