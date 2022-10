Названы три главные ошибки на первом свидании

На первом свидании нужно отказаться от плотного ужина и употребления алкоголя, рассказал профессиональный сводник из американского шоу «Женаты с первого взгляда» Пол Брэнсон. Три главные ошибки на первом свидании он назвал в подкасте The Diary Of A CEO, на выпуск которого обратило внимание издание The Sun.