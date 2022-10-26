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1 час назад

Парам посоветовали не соглашаться на секс втроем для сохранения психики

Passion.ru

Согласие одного из супругов на секс втроем без желания приведет к проблемам с психикой. Лучше вместо экспериментов попробовать секс-игрушки.

Парам посоветовали не соглашаться на секс втроем
Фото: Passion.ruPassion.ru

Приглашение в постель третьего человека прокомментировала сексолог Елена Кондрашева. Она рассказала, что в практике часто сталкивается со случаем, когда один из супругов настаивает на сексе втроем, но другому это неинтересно.

На вопрос клиентов, что делать, Кондрашева отвечает однозначно – не мучить себя и не идти на этот шаг. По ее словам, отношение к данному виду секса не изменится ни при каких условиях.

В практике Кондрашевой были случаи, когда соглашаясь на групповой секс, девушки не выдерживали и плакали, а мужчины начинали драться с другим партнером.

Для сохранения психики она советует использовать секс-игрушки – это внесет разнообразие в семейную жизнь и будет безопаснее «тройничка».

Любовь,
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