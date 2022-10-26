Мужчина привел мать на свидание с новой знакомой

Житель Индии Сиддхеш Локхер познакомился с девушкой через сервис знакомств, назначил ей свидание в ресторане и пришел на него вместе с матерью. Об этом сообщает NDTV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Историю свидания Локхер описал в видео, опубликованном в соцсети. На записи мужчина приглашает новую знакомую пообедать в ресторане, но не говорит ей, что планирует привести с собой мать.

Своей матери индиец тоже не сказал, что ей предстоит принять участие в его свидании. Когда мать и сын направляются в ресторан, Локхер немного нервничает. Несмотря на это, встреча двух женщин проходит очень душевно.

Приглашенная на свидание девушка удивляется, но вскоре начинает чувствовать себя комфортно в присутствии матери нового знакомого. На записи девушка объясняет женщине, как работает сервис для знакомств.

Необычное свидание поразило многих пользователей соцсетей. «Это было неожиданно», — написал один из них. «Это безумие», — высказался другой.