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1 час назад

Мужчина привел мать на свидание с новой знакомой

Lenta.ru

Житель Индии Сиддхеш Локхер познакомился с девушкой через сервис знакомств, назначил ей свидание в ресторане и пришел на него вместе с матерью. Об этом сообщает NDTV.

Мужчина привел мать на свидание с новой знакомой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Историю свидания Локхер описал в видео, опубликованном в соцсети. На записи мужчина приглашает новую знакомую пообедать в ресторане, но не говорит ей, что планирует привести с собой мать.

Своей матери индиец тоже не сказал, что ей предстоит принять участие в его свидании. Когда мать и сын направляются в ресторан, Локхер немного нервничает. Несмотря на это, встреча двух женщин проходит очень душевно.

Приглашенная на свидание девушка удивляется, но вскоре начинает чувствовать себя комфортно в присутствии матери нового знакомого. На записи девушка объясняет женщине, как работает сервис для знакомств.

Необычное свидание поразило многих пользователей соцсетей. «Это было неожиданно», — написал один из них. «Это безумие», — высказался другой.

Некоторые пользователи оценили, как девушке удалось справиться с ситуацией. «Я до сих пор не могу поверить, что ей было так комфортно, и она не испытывала неловкости», — отметил один из них.

Любовь,
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