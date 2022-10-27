Ученые сравнили мужское и женское сексуальное влечение. Как отметил докторант психологии Саарского университета в Саарбрюккене, Германия, Юлиус Франкенбах, мужчины имеют гораздо более сильное половое влечение, чем женщины. Его слова приводит издание Medical Express.

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Оказалось, что мужчины тратят значительно больше времени на размышления и фантазии о сексе по сравнению с представительницами слабого пола.

«Что нас действительно удивило, так это то, что результаты были одинаковыми для разных стран, возрастных групп, этнических групп или сексуальных ориентаций. У мужчин более высокое половое влечение, чем у женщин, кажется, является довольно универсальным психологическим паттерном», — пояснил Франкенбах.

Он добавил, что в ходе исследования учитывалась возможная неточность в силу того, что сексуальность является деликатной темой. Тем не менее, погрешность оказалась небольшой и продемонстрировала реальную гендерную разницу.