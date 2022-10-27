В сети дали советы принуждаемой к анальному сексу девушке

Пользовательница портала Reddit призналась, что парень несколько раз пытался принудить ее к анальному сексу, несмотря на ее протесты. В комментариях под публикацией поддержали девушку и дали ей советы, как вести себя в подобной ситуации.

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Девушка рассказала в сети, что ранее не раз становилась жертвой сексуальных домогательств, а также пережила насилие. А в ее новых отношениях она ощущает себя принуждаемой к анальному сексу. «Мой парень несколько раз пытался проникнуть ко мне в задний проход, хотя я не раз давала ему понять, что не хочу заниматься анальным сексом. После очередного отказа он рассмеялся. Мне было очень обидно и я весь день проплакала, — поделилась переживаниями она. — Мне хочется знать: я ошибаюсь и слишком остро реагирую на это?»

Под ее сообщением появилось несколько сотен комментариев, в которых пользователи выразили страдающей девушки поддержку и даже подсказали способы мести обидчику. «Возьми дилдо, смажь его и попробуй засунуть ему в зад. Это должно прояснить для него, почему "нет" значит "нет"», — написала одна из комментаторов. Но к ее мнению тут же добавили: «Не нужно дилдо ничем смазывать. Не похоже, что он делает так же. Нужно лишь плюнуть». В продолжение этой мысли рекомендовали использовать вместо дилдо корень имбиря, а вместо смазки — перец чили.

«Нет, ты не ошибаешься. У тебя более чем достаточно прав, чтобы не хотеть заниматься анальным сексом. Он должен понять, то, что он сделал, неправильно», — написал один из пользователей. В другом комментарии прямо заявили, подобные вещи нужно называть сексуальным насилием.

Один из тех, кто поддержал девушку, посоветовал ей не забыть после всего посмеяться над ним: «А когда он злится или расстроен, нужно сказать, что все в порядке, а он просто очень эмоциональный, потому и плачет», — последовал совет.