Существует ли вечная любовь

«Люди уже давно сделали любовь именем нарицательным и присвоили ее себе. Кто-то считает, что любовь – это действие, для кого-то – это глубокое чувство, для других – признание собственного существования. Между тем, любовь не относится ни к одной из этих категорий. Любовь не превозносится. Любовь нельзя повесить, как медаль на шею партнеру. Любовь не ноша и не ответственность. Она не побуждает людей превращать ее в свою ценную и вечную позицию. Не побуждает любоваться ею, собой и партнером. Она простая. Любовь была до вас, есть в наше время и будет после», – заключила она.