Существует ли вечная любовь

«Любовь до гроба» существует, к такому выводу пришли американские ученые из Университета Калифорнии. Однако основывается такая любовь не на страсти и одержимости, а на абсолютном доверии партнеров и поддержке друг друга в любой ситуации. Чтобы чувства сохранились на всю жизнь, между возлюбленными должны быть дружеские отношения, заинтересованность на личностном уровне, совместные интересы и сексуальная удовлетворенность. Исследования ученых из Гарвардского университета также показали, что секрет вечной любви кроется в искреннем сочувствии друг к другу.
«Вечная любовь» вовсе не красивая уловка поэтов и кинорежиссеров. Иначе бы могли истинно и долго любить только представители этих социальных групп. Когда влюбляемся, поэты – все мы, только одни могут выразить чувства в стихах, а иные «приукрашают сотней врак одну сомнительную правду».
Нравственный императив Канта свидетельствует, что «человек выше любых концепций, идеологий, государств; его предназначение никому не известно; никто не вправе его использовать; нравственно лишь то, на что он добровольно дает свое согласие; всякое принуждение безнравственно; расплата – страдание, разрушение, вражда. Отсюда длительная привязанность и духовное единение двух людей, не мыслящих жизни друг без друга», – комментирует психотерапевт Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии и сотрудник ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России Андрей Кашкаров.
Такая любовь строится на внимательности друг к другу и осознании собственного несовершенства, отмечает эксперт.
«Отношения надо строить. Это забота о другом и ежедневный труд. В частности, того же мнения придерживается психолог Барри Шварц, автор исследования про парадокс выбора. «Удачные отношения создают, а не находят», – считает он», – говорит Кашкаров.
Эмоционально партнера можно как демонизировать, так и обожествлять. И то, и другое – особые случаи субъективного присвоения другому качеств и черт, которых у того может и не быть.
«Сложность в том, что не все могут ограничить эго вовремя, чтобы следовать житейской мудрости. Отсюда обиды и проблемы. В начале отношений, как правило, все идет хорошо, это типично, а наиболее дальновидные из нас и достигающие счастья «вечной любви», никогда не перестают работать над отношениями и думать о партнере, а где-то даже жалеть и терпеть его», – объясняет психотерапевт.
Однако никто не застрахован от ошибок выбора. По словам психотерапевта, знакомство в мессенджерах часто искажает образ человека.
«Множество потенциальных вариантов, увеличивающих «аппетит» ожидания в обстановке высокой конкуренции, заставляет думать не только о возможностях, но и о том, что вот-вот они будут упущены. Делая выбор, люди торопятся и чувствуют себя не вполне удовлетворенными результатом, даже если он кажется лучшим. Осмотрительно охлажденные опытом и возрастом или изначально наделенные «спокойными» чертами характера, они пытаются взглянуть на феномен любви философски, к примеру, как писатель Габриэль Гарсия Маркес, проживший в браке долгую и счастливую жизнь: «Люди, насколько неправы, думая, что когда они стареют, то перестают любить: напротив, они стареют потому, что перестают любить». То есть «делать другого счастливым» – это работа или, если угодно, маршрут на всю жизнь», – говорит Кашкаров.
Любовь – это живая отдельная субстанция. Она наполняет все вокруг и живет только там, где ее могут впустить в себя, не ограничивая и не считая своей, комментирует кандидат психологических наук и психолог сети клиник интегративной медицины Дмитрия Раевского Елена Богатова.
«Люди уже давно сделали любовь именем нарицательным и присвоили ее себе. Кто-то считает, что любовь – это действие, для кого-то – это глубокое чувство, для других – признание собственного существования. Между тем, любовь не относится ни к одной из этих категорий. Любовь не превозносится. Любовь нельзя повесить, как медаль на шею партнеру. Любовь не ноша и не ответственность. Она не побуждает людей превращать ее в свою ценную и вечную позицию. Не побуждает любоваться ею, собой и партнером. Она простая. Любовь была до вас, есть в наше время и будет после», – заключила она.
Психологи также советует не рассчитывать на то, что вам удастся изменить партнера, потому как меняются люди очень редко.