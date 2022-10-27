Треть женщин имеют более высокое сексуальное влечение, чем "средний" мужчина

Мужчины испытывают гораздо более сильное сексуальное влечение по сравнению с женщинами, выяснили психологи из Саарского университета в Германии. Работа исследовательской группы была опубликована в журнале Psychological Bulletin.

Проанализировав более 211 исследований с 1996 года, в которых приняли участие 621 тыс. человек старше 14 лет, исследователи обнаружили, что мужчины постоянно сообщают о более высоком сексуальном влечении. Мужчины чаще женщин говорят, что они проводят значительно больше времени, думая о сексе, фантазируя о сексе, испытывая сексуальное желание и мастурбируя.