Точка F и не только: 4 эрогенные зоны, о которых никто не знает

Шея, губы, половые органы – все мы знаем об эрогенных зонах, которые на слуху. Однако существует еще множество частей тела, которые способны доставить удовольствие, но на которые мы не обращаем внимание во время занятий любовью. И очень зря, ведь с их помощью можно разнообразить секс и даже открыть его новые грани.

Фото: Кадр из фильма "Девять песен" Кадр из фильма "Девять песен"

Подробнее о самых неочевидных эрогенных зонах – в материале "Рамблера".

Глаза

Попробуйте дотронуться до век партнера перышком или кусочком меха – возможно, результат вас приятно удивит. У многих такое прикосновение вызывает крайне приятные чувства. Кроме того, можно попробовать завязать глаза. Если "отключить" зрение, все остальные эмоции резко обострятся.

Ступни

На каждой из стоп находятся десятки акупунктурных точек, которые ответственны за разные органы и системы организма. Воздействие на некоторые из них может усилить возбуждение. Кстати, в центре стопы (чуть ниже третьего пальца) находится точка, нажатие на которую усиливает кровоток по всему телу. Данный лайфхак поможет очень быстро завестись.

Ромб Михаэлиса

Так именуют зону в области крестца – она начинается от ягодичной складки и по форме напоминает ромб или сердце. Здесь сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Начать можно с легких поглаживаний, а дальше перейти к более активным действиям.

Точка F