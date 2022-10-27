Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+13° в 
USD 61.43EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Ромб Михаэлиса, точка F и не только: 4 эрогенные зоны, о которых никто не знает

Мира Маркина

Шея, губы, половые органы – все мы знаем об эрогенных зонах, которые на слуху. Однако существует еще множество частей тела, которые способны доставить удовольствие, но на которые мы не обращаем внимание во время занятий любовью. И очень зря, ведь с их помощью можно разнообразить секс и даже открыть его новые грани.

Точка F и не только: 4 эрогенные зоны, о которых никто не знает
Фото: Кадр из фильма "Девять песен"Кадр из фильма "Девять песен"

Подробнее о самых неочевидных эрогенных зонах – в материале "Рамблера".

Глаза

Попробуйте дотронуться до век партнера перышком или кусочком меха – возможно, результат вас приятно удивит. У многих такое прикосновение вызывает крайне приятные чувства. Кроме того, можно попробовать завязать глаза. Если "отключить" зрение, все остальные эмоции резко обострятся.

Ступни

На каждой из стоп находятся десятки акупунктурных точек, которые ответственны за разные органы и системы организма. Воздействие на некоторые из них может усилить возбуждение. Кстати, в центре стопы (чуть ниже третьего пальца) находится точка, нажатие на которую усиливает кровоток по всему телу. Данный лайфхак поможет очень быстро завестись.

В какое время суток лучше заниматься сексом: мнение ученых

Ромб Михаэлиса

Так именуют зону в области крестца – она начинается от ягодичной складки и по форме напоминает ромб или сердце. Здесь сосредоточено огромное количество нервных окончаний. Начать можно с легких поглаживаний, а дальше перейти к более активным действиям.

Точка F

Данная зона больше известна как уздечка – это кожная складка, соединяющая головку детородного органа мужчины с крайней плотью. Здесь также находится крайне много нервных окончаний.

Любовь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители