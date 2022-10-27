Какой бюджет подойдет для вашей семьи

Именно финансовые вопросы становятся самой частой причиной разводов. Избежать этого поможет грамотное распределение дохода.

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Семейный бюджет может стать настоящим камнем преткновения даже в крепких отношениях, существует несколько вариантов распределения доходов между супругами и вряд ли можно найти оптимальный для всех пар. Чтобы понять, какой подходим именно вашей семье, стоит разобраться в особенностях каждого из вариантов.

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Общий бюджет

Этот способ распределения финансов считается самым традиционным, после свадьбы многие пары выбирают именно его. Общий семейный бюджет предполагает, что все доходы обоих супругов объединяются. Каждый из партнеров может брать необходимые суммы, предупреждая об этом вторую половину. Общий бюджет помогает установить доверительные отношения и быстрее накопить на большие покупки или путешествия, но у такого варианта, конечно, есть и минусы. Иногда супругам сложно понять, зачем тратить деньги на те или иные потребности друг друга: муж недоумевает, почему так дорого обходятся бьюти-процедуры, а жене непонятно, зачем покупать очередные удочки или билеты на футбол. Кроме того, если один из партнеров зарабатывает больше, он чувствует себя главным добытчиком и не понимает, почему должен отдавать все в общий бюджет. Такой способ распределения финансов подойдет для пар с большой общей целью и примерно одинаковым доходом. Понравится общий бюджет и тем, кто разделяет хобби друг друга.

Смешанный бюджет

В последние годы этот вариант начал встречаться гораздо чаще. Супруги отдают в общую копилку часть дохода, эта сумма тратится на продукты, текущие нужды, оплату квартиры. При этом у каждого партнера остается часть финансов на личные цели, что делает смешанный бюджет более комфортным: нет необходимости отчитываться перед избранником за каждую покупку. Пары выбирают одну из схем смешанного бюджета: некоторые отдают на общие нужды договоренную сумму, независимо от заработка. Другие решают откладывать часть заработка в процентном соотношении: например, и муж, и жена выделяют 50% дохода.

Раздельный бюджет